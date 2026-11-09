Para muchas personas, el cruzar la puerta de su casa, dejar los zapatos en la entrada y sentirse en el hogar no significa que el trabajo haya terminado. Y es que muchas veces el cerebro necesita señales claras para entender que el horario laboral sí llegó a su fin y es momento de relajarse y darse un respiro. ¿Te has puesto a pensar por qué algunos no logran desconectar completamente al llegar a su vivienda o eres tú quien sigue pensando en todo lo que quedó pendiente mientras e pone la pijama? La psicología analizó qué hay detrás de esto y los expertos coinciden en que tienen sobrecarga de estímulos e hiperconectividad. En esta nota te brindo más detalles.

El impacto de los asuntos inconclusos y la hiperconectividad

La psicología explica que no lograr desconectar al llegar a casa responde a una mezcla de activación fisiológica, procesos cognitivos pendientes y falta de límites claros entre el entorno laboral y el personal. Los expertos destacan el efecto Zeigarnik y es que desde la neuropsicología explican que la mente tiende a mantener activas las tareas o problemas que quedaron sin resolver. Si no se hace un cierre consciente, el cerebro sigue trabajando en segundo plano para “encontrar una solución”.

Además, muchos se enfrentan a la hiperconectividad y cada notificación o correo revisado en el teléfono actúa como una pequeña “llamada de atención” que reintroduce el contexto laboral en el hogar.

Pensar en el trabajo de vez en cuando al terminar la jornada es perfectamente reconocible; sin embargo, el problema aparece cuando cuesta abandonar de forma repetida ese estado de productividad o alerta. (Foto: Kampus Production / Pexels)

“El cerebro no cambia de ‘modo trabajo’ simplemente al cruzar la puerta de casa (...) el cuerpo llega a casa, pero la mente continúa resolviendo problemas”, explicó la psicóloga Belén Colomina a ‘El Mueble’ donde destacó también que nuestro sistema nervioso necesita transiciones y, precisamente, esas transiciones se han ido desdibujando en nuestro día a día.

Sobrecarga de estímulos y exceso de cortisol

Después de interactuar con mucha gente, recibir pedidos o resolver problemas todo el día, el sistema nervioso llega al límite. Más que apatía, la necesidad de silencio o de aislamiento al entrar a casa es un mecanismo para recuperar energía mental.

Además, tras una jornada intensa, el cuerpo mantiene altos los niveles de hormonas del estrés. Aunque ya no estés en la oficina, el organismo necesita tiempo (a veces horas o días) para regularse y pasar del modo alerta al modo calma.

Muchas personas tienen sensación de culpa cuando no están haciendo algo “útil” tras llegar a casa y siguen trabajando. (Foto: Vlada Karpovich / Pexels)

Los rituales de desconexión que ayudan al llegar a casa luego del trabajo

Los especialistas sugieren crear rituales de desconexión que le den al cerebro una señal física y mental inequívoca de que la jornada laboral terminó:

Cambiarse de ropa apenas se cruza la puerta.

Dejar el teléfono del trabajo en silencio o fuera del alcance.

Tomar unos minutos para respirar, caminar o escuchar música antes de atender las demandas familiares o domésticas.

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