Que alguien tome la palabra antes de que otro termine su idea muchas veces se pasa por alto, pero hay quienes no se muestran a gusto con este acto de impulsividad, exceso de entusiasmo o búsqueda de control de la conversación. Si eres de los que no permiten que les interrumpan al hablar no estás actuando mal ni mostrando agresividad y esto está apoyado por la psicología. Los expertos coinciden en que sabes poner más límites que el resto y respetas el turno de cada uno. En esta nota te brindo más detalles.

Se trata de defender el derecho de terminar una idea

Mientras que para algunos es más sencillo levantar la voz o iniciar una discusión cuando alguien las interrumpe y no les permite continuar con su explicación, del otro lado están aquellos que prefieren usar la frase “como te estaba diciendo…” y seguir con su narración. Aunque para ciertas personas esto puede ser signo de agresividad, la psicología explica que se trata de individuos que gozan de más respeto por el turno de palabra y facilidad para poner límites saludables.

Aquí también juega un papel importante la asertividad, ya que defienden su derecho a terminar una idea sin ser atropellados. Quien mantiene la palabra suele marcar con firmeza el ritmo del intercambio y, de esta manera, priorizan que el mensaje llegue completo antes que abrir debate o recibir respuestas precipitadas.

Y es que a todos nos gusta sentir que nos escuchan cuando hablamos y recibir comentarios de lo que hemos manifestado; sin embargo, cuando una persona repetidamente nos demuestra que no lo hace y corta nuestras frases para decir algo o se adelanta a juzgar antes de que se termine, nos puede resultar sumamente incómodo y hasta generar problemas en las relaciones sociales.

Cuando alguien interrumpe de manera sistemática no suele hacerlo “contra” el otro, sino como una forma aprendida de comunicarse y autorregularse. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Sherri Gordon, ‘coach’ y autora de libros, indicó en un artículo publicado en ‘Very Well Mind’ que “una conversación solo puede soportar un número limitado de interrupciones antes de que deje de ser una conversación”, es por eso que interrumpir constantemente puede volverse un real conflicto.

Por su parte, la psicóloga Rebeca Cáceres, autora del libro ‘El éxito de ser tú’, aseguró en la revista Hola! que algunas personas interrumpen para no olvidar lo que consideran importante en el diálogo o porque es una forma aprendida de comunicarse y autorregularse. “Puede haber dificultad para tolerar la espera, las opiniones de los otros, miedo a perder la idea, exceso de activación mental o una necesidad intensa de participar y de tener la última palabra”, aseguró.

En la mayoría de los casos no se trata de impertinencia, narcisismo o aburrimiento, sino de una necesidad de control. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Lo que importa es cómo se expresa el desacuerdo y cómo trata a la otra persona

Molestarse cuando alguien interrumpe no convierte automáticamente a una persona en alguien más seguro, respetuoso o firme. Hay que saber expresar las propias opiniones, necesidades y desacuerdos sin someterse automáticamente a los demás ni intentar imponerse sobre ellos.

Pedir que nos dejen terminar no es necesariamente un ataque. Puede ser una manera de comunicar que nuestra intervención también merece espacio.

Un estudio publicado en 2018 en la revista ‘Journal of Pragmatics’ analizó cómo se perciben distintas interrupciones mediante dos experimentos con 224 y 144 participantes. Cortar pronto a alguien tendía a percibirse de forma más negativa que intervenir más adelante; cambiar de tema también se juzgaba peor que otras intervenciones, como mostrar acuerdo. La conclusión es interesante: no todas las interrupciones significan lo mismo. Completar una frase por entusiasmo, pedir una aclaración o cortar a alguien para cambiar de tema pueden tener efectos muy distintos.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.