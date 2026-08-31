Hay quienes no pueden dejar el celular sobre la mesa durante una conversación, en plena reunión de trabajo están revisando publicaciones o durante el almuerzo familiar prefieren ver sus redes sociales a enfocarse en lo que sucede a su entorno. A primera impresión, muchos creerían que se trata de aburrimiento o falta de interés, pero hay una poderosa razón detrás. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué pasa en tu cerebro cuando estás deslizando tu dedo sobre la pantalla de forma compulsiva? Si bien puede ser un hábito cotidiano de muchos, la psicología analizó por qué algunos no pueden dejar de hacer scroll en el celular y los expertos confirman que es una clara señal de un sistema nervioso sobrecargado y ansiedad. Aquí te brindo más información.

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¿Qué dice la psicología de quienes no pueden dejar de hacer scroll en el celular?

La psicología explica que la incapacidad para dejar de hacer scroll en el celular responde a un mecanismo de refuerzo intermitente que activa el circuito de la dopamina y al uso del teléfono como una herramienta de escapismo emocional.

Tener este hábito sin poder parar es una señal de un sistema nervioso en alerta y cuando llevas demasiado tiempo con ansiedad. Ana Galán, psicóloga española, detalló en su cuenta de Instagram @anagalanpsicologia que “incluso las cosas más sencillas pueden empezar a sentirse como una montaña. Y no, no significa que seas vaga/o ni que te falte fuerza de voluntad. Puede ser una señal de que llevas demasiado tiempo sosteniendo más de lo que tu cuerpo puede gestionar”.

La experta agrega que muchas veces se hace scroll no porque lo estés disfrutando o aprendiendo algo, sino que “simplemente sigues deslizando una publicación tras otras porque el cerebro busca distracciones constantes para desconectar de lo que está sintiendo”.

Estudios indican que el scrolling se utiliza a menudo como una forma de "mejorar el estado de ánimo". (Foto: Artem Podrez / Pexels)

¿Qué pasa en la mente al hacer scroll?

Refuerzo intermitente: funciona igual que una máquina tragamonedas. No sabes si el siguiente video será aburrido o fascinante, y esa incertidumbre obliga al cerebro a seguir deslizando.

funciona igual que una máquina tragamonedas. No sabes si el siguiente video será aburrido o fascinante, y esa incertidumbre obliga al cerebro a seguir deslizando. Escapismo y anestesia mental: muchas personas recurren al celular cuando su sistema nervioso está saturado. El scroll ofrece una actividad de demanda cero que adormece la ansiedad o el aburrimiento temporalmente.

muchas personas recurren al celular cuando su sistema nervioso está saturado. El scroll ofrece una actividad de demanda cero que adormece la ansiedad o el aburrimiento temporalmente. Estado de flujo digital: los algoritmos ajustan el contenido con precisión quirúrgica. Esto atrapa la atención en un bucle donde el tiempo se distorsiona y la persona pierde la noción de las horas.

los algoritmos ajustan el contenido con precisión quirúrgica. Esto atrapa la atención en un bucle donde el tiempo se distorsiona y la persona pierde la noción de las horas. Alerta evolutiva: el cerebro humano está programado para buscar información que garantice la supervivencia, sin distinguir si esta es útil, alarmante o negativa

La acción de scrollear en forma desmedida puede parecer inofensiva, pero tiene un impacto real en nuestro cerebro. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

¿Qué hacer para aliviar el sistema nervioso sobrecargado?

La psicóloga Ana Galán detalla que “esto no tiene por qué ser tu normalidad. Tu sistema nervioso puede volver a sentirse seguro, puedes dejar de vivir en alerta constante, de anticiparte a todo y de escanear continuamente si hay algún peligro”. Si sientes que este es tu caso, lo mejor es buscar ayuda especializada para iniciar un proceso de recuperación de tu bienestar y volver a sentirte tú. De esta manera podrás recuperar tu calma y volver a disfrutar de tu día a día.

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