Muchos lo hacen de manera inconsciente, mientras que otros lo toman como una vía de escape cuando la charla se vuelve tensa. De seguro te pasó que mientras estás hablando con alguien notas que estás sacudiendo de un lado para otro un lapicero, dándole vueltas a tu celular sobre la mesa o moviendo constantemente las piernas y pie. Y es que muchas personas suelen comunicar o expresar a través del cuerpo y por eso la psicología analizó qué hay detrás de jugar con un objeto al hablar con otro individuo. Los expertos destacan que puede interpretarse de diversas formas según el contexto y la personalidad, pero lo más resaltante es que se convierte en una forma para mantener la calma y liberar tensión y no es señal de aburrimiento.

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¿Qué significa para la psicología que alguien juegue con un objeto mientras conversa con otra persona?

Jugar con un objeto (como un lápiz o un anillo) mientras se conversa se conoce como ‘fidgeting’. La psicología indica que este acto ayuda a descargar ansiedad, mantener la concentración, procesar información o calmar los nervios en situaciones sociales.

Jugar con un objeto mientras se mantiene una conversación con otras personas puede reflejar varias cuestiones desde el punto de vista de la psicología. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué buscan las personas que no pueden conversar sin jugar con algo?

Los expertos destacan que las personas adoptan este comportamiento por diversos motivos:

Control del estrés: funciona como una vía para liberar la tensión física acumulada.

Mejora del foco: mantener las manos ocupadas libera energía mental, lo que ayuda a concentrarse mejor en la plática.

Escudo emocional: el objeto a veces actúa como una barrera física frente a la incomodidad o la inseguridad.

Desinterés ocasional: en ciertos contextos, puede reflejar aburrimiento o falta de atención hacia la otra persona.

Manipular un elemento mientras se habla puede convertirse en una conducta automática. (Foto: Ron Lach / Pexels)

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