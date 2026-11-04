Así como hay personas que limpian el baño todos los días o que no pueden ingresar a casa con los zapatos que usaron en la calle y prefieren dejarlos sobre un felpudo, también están los que no tienen hábitos de orden y limpieza y pueden vivir tranquilamente en una habitación desordenada o una cocina abarrotada de trastes sucios. Y es que cada individuo tiene sus propias costumbres y no todos se sienten igual si hacen o dejan de hacer alguna tarea primordial para garantizar el aseo y buena salud. Sin embargo, hay quienes son muy fieles a sus ideas y no pueden irse a dormir dejando platos sucios para el día siguiente, por más que los vayan a lavar a primera hora. La psicología analizó qué hay detrás de esto y los expertos coinciden en que tienen una necesidad muy fuerte de aliviar la carga mental, entre otras razones. En esta nota te brindo más información.

Un necesario cierre mental y emocional para el día

Quienes no pueden irse a la cama pensando en que se quedó una olla sucia o que los platos donde se cenó aún están sobre la mesada no solo se preocupan por la limpieza, sino que necesitan gestionar el estrés, carga mental y control emocional.

Los psicólogos destacan el efecto Zeigarnik que explica que las tareas inconclusas quedan ‘abiertas’ en la memoria. Ver los trastes sucios es un recordatorio visual de un pendiente que sigue reclamando atención, lo que impide que el cerebro desconecte por completo.

Muchas personas experimentan agotamiento y estrés por lo que dejan ciertas tareas para luego, pero otras no se sienten en paz. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Frente a esto, los expertos coinciden en que no se trata de ser obsesivo con el orden, sino de una estrategia para quitarse peso de encima antes de ir a la cama y así aliviar la carga mental.

“Sabemos que las tareas pendientes tienden a ocupar espacio mental. Quien deja los platos pensando “mañana, con el café” ya ha cerrado la tarea en su cabeza, aunque no en el fregadero. Otras personas, en cambio, lo viven como una tarea inacabada al final del día, o sienten malestar al ver algo desordenado. Por otro lado, también cabe destacar la tendencia a la evitación o procrastinación, que puede volverse en nuestra contra: no se trata simplemente de posponer la tarea, sino de evitar el malestar que esta nos genera (...) Para algunas personas, la cocina sin recoger es una tarea abierta que sigue reclamando atención desde la cama. También influyen lo aprendido en casa, la autoexigencia y la carga mental”, explicó la psicóloga Beatriz Gómez a ‘El Mueble’.

Además, representa una búsqueda de control y calma. Al dejar la cocina limpia, se envía una señal de orden al cerebro. Esto reduce la ansiedad nocturna y permite despertar al día siguiente sin la sensación de arrastrar tareas acumuladas.

La acumulación de tareas simples, como lavar los platos, ocurre cuando el cerebro se siente abrumado por las obligaciones. (Foto: Gary Barnes / Pexels)

¿Qué pasa con las personas que sí descansan tranquilas dejando platos sucios?

Estas personas suelen tener agotamiento y fatiga mental, ya que tras una jornada larga, los recursos de autorregulación y la energía cognitiva suelen estar en su mínimo nivel. Posponer la tarea de lavar es un mecanismo de conservación de energía que puede reflejar estrés elevado.

Es decir, para algunos, dejar los platos no representa un problema emocional, sino una decisión práctica de priorizar el descanso inmediato y delegar el esfuerzo para cuando haya más energía a la mañana siguiente.

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