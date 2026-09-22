Hay quienes tienen todo lo que necesitan, lograron cerrar ese contrato importante, obtuvieron el visto bueno de su jefe para un nuevo proyecto o lograron superar ese problema de salud; sin embargo, no logran relajarse y hay algo en su mente que no para y no les permite desconectarse. Esta situación es más común de lo que uno imagina y la psicología analizó por qué algunas personas no pueden tranquilizarse aunque todo esté bien. Los expertos coinciden en que son personas que perciben la calma como una amenaza ya que su sistema nervioso sigue en modo supervivencia o huida aunque todo esté en orden. Aquí te brindo más detalles.

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¿Qué dice la psicología de las personas que no pueden relajarse aunque todo esté bien?

La psicología explica que no poder relajarse a pesar de estar en un entorno seguro o sin problemas aparentes ocurre porque el sistema nervioso aprendió a vivir en estado de alerta constante y percibe la calma como una amenaza.

Algunos sienten la calma como vulnerabilidad. (Foto: Pavel Danilyuk / Pexels)

Ana Galán, psicóloga española, detalló en su cuenta de Instagram @anagalanpsicologia explicó que “no es que necesites más calma a tu alrededor, es que tu sistema nervioso no sabe estar en calma. Lleva tanto tiempo en alerta que ya no distingue entre un peligro y el sofá”.

“Aunque todo debería estar bien sigues releyendo la misma frase tres o más veces porque no te concentras, estás siempre pendiente de tu cuerpo sin estar en el aquí y en el ahora, sintiendo que algo no cuadra. No es que necesites más momentos de calma, sino que tu sistema nervioso directamente no sabe estar en calma porque lleva tanto tiempo en alerta. Lo importante es que tu cuerpo aprenda a desconectar de verdad y dejar de estar pendiente de todo menos de ti”, agregó.

Para algunas personas, relajarse no es agradable: es incómodo, inquietante o incluso angustiante. (Foto: Pexels) / Karolina Grabowska STAFFAGE

¿Por qué no consigo relajarme aunque todo esté en orden?

Muchas personas no se sienten especialmente ansiosas, pero viven en un estado de hiperactivación basal. El sistema nervioso simpático (modo alerta) está constantemente encendido, aunque no haya una amenaza concreta. Esto se manifiesta con tensión muscular constante, dificultad para desconectar, respiración superficial, fatiga persistente, hipersensibilidad al ruido, al tacto o a los estímulos, sensación de urgencia sin motivo claro.

Y es que para un organismo habituado al estrés crónico, la tranquilidad se siente extraña e insegura; el cuerpo prefiere la tensión conocida antes que la vulnerabilidad de bajar la guardia.

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