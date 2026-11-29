Para muchas personas, es indispensable recibirlos, saben que son buenos para la salud y la mejor forma de expresar cariño y afecto, pero no todos están dispuestos a mostrarse a favor del contacto físico. Los abrazos nos pueden reconfortar, hacernos sentir seguros, tranquilizar y también traer muchos beneficios emocionales, mentales y físicos; sin embargo, hay un gran grupo que no los quiere dar y mucho menos recibir. La psicología analizó qué hay detrás de esta decisión y los expertos coinciden en que no es por frialdad o falta de cariño, sino que buscan proteger su espacio personal. En esta nota te cuento más detalles.

Hay personas que ponen límites y protegen su espacio personal

Rechazar abrazos es una forma de proteger el espacio personal, regular las emociones o responder a la sensibilidad física. Hacerlo con desconocidos es una conducta sana que protege la privacidad y evita que el cerebro perciba el contacto no solicitado como una invasión o amenaza.

Además, los expertos destacan la figura del apego evitativo y quienes lo practican suelen priorizar su independencia y el control de sus límites, por lo que evitan la cercanía física intensa como mecanismo de autorregulación.

El contacto físico es algo muy personal y no todos se sienten bien recibiendo abrazos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Es una respuesta a la sensibilidad sensorial o un trauma

Una hipersensibilidad táctil puede hacer que los estímulos físicos resulten abrumadores, mientras que experiencias pasadas o traumas hacen que el contacto cercano se sienta incómodo o riesgoso.

“Hay personas que disfrutan enormemente de los abrazos y los consideran una de las formas más bonitas de transmitir afecto”, explicó la psicóloga Leticia Martín Enjuto a Cuerpomente, pero también en muchos casos, hay un profundo rechazo a esto y lo que se esconde es una mayor sensibilidad a los estímulos físicos y prefieren mantener cierta distancia. Y es que un abrazo puede parecer un gesto sencillo, “pero desde el punto de vista sensorial supone recibir mucha información al mismo tiempo”.

Aquí también entra a tallar la infancia y si se creció con una crianza distante. Crecer en hogares con escasez de muestras físicas de afecto condiciona la incomodidad hacia los abrazos de adulto.

Un abrazo reduce el estrés y la ansiedad al bajar el cortisol y liberar hormonas como la oxitocina, la dopamina y la serotonina, pero no todos los aceptan. (Foto: kaboompics / Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

La psicóloga y terapeuta de parejas Yelissa Chabra explicó en su cuenta de redes sociales que desde que nacemos, sentimos la necesidad de ser queridos y recibir gestos de cariño por parte de nuestros padres. “La ausencia de alguno de estos elementos nos puede llevar a experimentar carencia afectiva y consecuentemente, sentimos rechazo a los abrazos”, dijo tal como detallan desde La Vanguardia para enfatiza que el dar y recibir afecto forma parte de la estabilidad emocional y física tanto de niños, adolescentes y personas de edad avanzada, siendo necesario en todas las etapas de nuestra vida.⠀

Y es que el contacto físico tiene efectos positivos comprobados y un abrazo puede contribuir a reducir el estrés, no todas las personas están dispuestas a recibir o dar uno. Es aquí donde los expertos recomiendan respetar los límites individuales y nunca forzar el contacto físico porque puede resultar contraproducente y afectar los vínculos.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.