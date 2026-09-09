Hay personas que necesitan mantener una barrera clara entre su mundo privado y el entorno social para sentirse seguros y en control. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Hay personas que necesitan mantener una barrera clara entre su mundo privado y el entorno social para sentirse seguros y en control. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales

Mientras que algunos disfrutan al máximo demostrando afecto ante los ojos del mundo y no ven mal que otros estén presentes, también hay aquellos que no se sienten cómodos llenando de caricias y abrazos a su novio o enamorada en una reunión familiar, una fiesta o un parque lleno de adultos y niños. Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás de las personas que no quieren besar a su pareja en público y lo que significa. Los expertos coinciden en que esto no es señal de falta de amor o vergüenza, sino de alguien que tiene sus límites personales claros y cuida su intimidad. Aquí te cuento más detalles para que entiendas a esos amigos cercanos o tu compañero de vida.

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Hay personas que prefieren demostrar su cariño en privado o mediante acciones cotidianas y no en público. (Foto: Khabbab Abdelmaqsoud / Pexels)
Hay personas que prefieren demostrar su cariño en privado o mediante acciones cotidianas y no en público. (Foto: Khabbab Abdelmaqsoud / Pexels)

¿Qué dice la psicología de quienes no quieren besar a su pareja en público?

La psicología explica que no querer besar o mostrar afecto en público es una conducta normal que refleja una alta valoración de la intimidad, límites personales claros o diferencias en la crianza, y no una falta de amor.

Además, aquí también es necesario hablar sobre la sensibilidad al tacto que experimentan muchos y hace que no todo el mundo perciba de la misma manera los gestos afectivos como un abrazo o beso.

A algunas personas les incomoda sentirse observados o juzgados por las miradas de otras personas en la calle o lugares públicos. (Foto: Rahib Hamidov / Pexels)
A algunas personas les incomoda sentirse observados o juzgados por las miradas de otras personas en la calle o lugares públicos. (Foto: Rahib Hamidov / Pexels)
/ rahibhamidov

¿Por qué algunas personas no quieren besar a su pareja en público?

Los expertos en psicología destacan algunas razones principales detrás de esto:

  • Intimidad reservada: consideran que los besos y las caricias son actos privados que pierden valor o significado cuando se exponen frente a extraños.
  • Crianza y antecedentes familiares: vienen de hogares donde las muestras físicas de afecto eran escasas, por lo que no desarrollaron el hábito de expresarse así frente a otros.
  • Protección del espacio personal: necesitan mantener una barrera clara entre su mundo privado y el entorno social para sentirse seguros y en control.
  • Timidez o ansiedad social: les incomoda sentirse observados o juzgados por las miradas de otras personas en la calle o lugares públicos.
  • Otros lenguajes del amor: prefieren demostrar su cariño en privado o mediante acciones cotidianas, palabras de afirmación y tiempo de calidad en lugar de contacto físico expuesto.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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