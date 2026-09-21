Nadie está libre de cometer errores, pero es necesario aceptarlos y aprender de ellos para no volver a repetir patrones negativos. Si bien esto es lo recomendable, existen individuos que les cuesta aceptar que se equivocaron, evitando llegar a un acuerdo. En este punto, los expertos en psicología han realizado estudios para comprender por qué hay hombres o mujeres con dicha actitud; los resultados captarán tu atención.

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Cuando una persona no suele aceptar que falló en un acto o responsabilidad, suele tener la costumbre de inventar un sinfín de excusas o, en el peor de los casos, echar la culpa a la otra parte de su accionar.

Desafortunadamente, apegarse a este comportamiento solo ocasionaría que nuestros vínculos se deterioren o nuestra imagen no sea percibida de buena forma por los demás.

Los psicólogos han realizado estudios para comprender más sobre este patrón conductual. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Qué dice la psicología de las personas que no reconocen sus propios errores

Para el psicólogo Tomás Santa Cecilia, las personas acostumbradas a este hábito interpretan la falla como “algo más personal”; es decir, puede afectar su propia imagen personal y deciden mostrar una postura defensiva ante la otra parte.

Entonces, cuando recurren a este mecanismo intentan proteger su autoestima o identidad, pues no imaginan ser criticados o cuestionados por el accionar que cometieron. Es así que restan importancia a lo sucedido o evitan asumir toda la responsabilidad.

Otra postura planteada por el profesional citado es que quieren transmitir seguridad o autoridad ante los demás; habitualmente esto ocurre en los jefes, padres o personas que lideran equipos de trabajo.

Este patrón conductual pudo originarse desde la infancia, especialmente cuando el error era castigado o reclamado. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por lo tanto, si la idea que pretenden transmitir no fue la acertada, recurren a no reconocerlo y, en ciertos casos, siguen defendiendo su postura. En términos simples, quieren mantener ese estatus o respeto.

Santa Cecilia también añade que el no reconocer errores puede surgir desde la infancia, especialmente si las equivocaciones han tenido consecuencias demasiado negativas. Por suponer, si de niño(a) fallaste y eras castigado(a), posteriormente evitarás aceptar una falla cometida.

Otros portales especializados en psicología complementan que una persona con este patrón puede presentar una personalidad rígida, carecer de habilidades sociales, ser narcisista o no tomar en cuenta las emociones de los demás.

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