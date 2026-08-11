Así como hay algunos que demoran varios minutos para elegir la nueva producción que verán, otros que repiten siempre la misma historia que ya vieron en ocasiones anteriores, están revisando el celular en simultáneo o prefieren ver spoilers antes, también están los que abandonan a mitad de camino una propuesta aunque el protagonista sea un actor en tendencia o su favorito de toda la vida. Este hábito es más común de lo que te puedes imaginar y la psicología analizó por qué algunas personas no terminan una serie y empiezan otra en las plataformas de streaming. Los expertos coinciden en que esto no tiene que ver con el aburrimiento, sino por ansias de gratificación rápida y fatiga de decisión. Aquí te cuento más detalles.

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La mente busca un estímulo nuevo y más intenso en lugar de seguir con una trama lenta o que ya no divierte. (Foto: cottonbro studio /Pexels) / Anna Avilova

¿Qué dice la psicología de quienes no terminan una serie y empiezan otra?

La psicología explica que dejar una serie a medias para ver otra nace del ansia de gratificación rápida, el miedo a aburrirse o la fatiga por decisión. La mente busca un estímulo nuevo y más intenso en lugar de seguir con una trama lenta o que ya no divierte.

En muchos casos, responde a la manera en que el cerebro procesa la información, evalúa el interés o administra el tiempo disponible. Es aquí donde aparece la búsqueda de dopamina y este órgano de tu cuerpo prefiere el inicio rápido de una historia nueva que da placer inmediato.

Aquí también influye el miedo a perderse de algo, por lo que muchos prefieren saltar de contenido para estar al día con lo que todos comentan ya que hay una sobrecarga de opciones en las plataformas de streaming y también una necesidad de control, ya que cambiar da el poder de huir de una trama que ya no gusta o se pone triste.

Aunque muchos creen que esto se debe simplemente al aburrimiento, la psicología sostiene que detrás de este hábito pueden esconderse distintos factores. (Foto: Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Qué caracteriza a quienes no terminan una serie y empiezan otra

Poca paciencia con los ritmos lentos de las historias.

Gusto por la novedad constante en el tiempo libre.

Sensación de cansancio mental al final del día.

Buscan gratificación inmediata.

Caen en la “paradoja de la elección”, que puede hacer que una serie pierda atractivo rápidamente, incluso si la historia es buena.

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