Una escena cotidiana en el trabajo es ver a un compañero revisar un informe mientras le responde por teléfono a su jefe y también firma un documento o que tu pareja esté preparando el almuerzo pero a la par limpie la cocina y ponga a funcionar la lavadora. Si bien muchas personas tienen la capacidad de realizar diversas tareas a la vez, también están aquellas que nunca terminan lo que empiezan porque se distraen realizando varias en simultáneo. La psicología analizó qué hay detrás de este hábito y lo que dice de la persona y los expertos coinciden en que no son desordenados, sino que tienen un perfeccionismo disfrazado y poca gestión de la frustración. En esta nota te brindo más detalles.

Se trata de un perfeccionismo disfrazado y miedo al fracaso

Para la psicología, dejar las cosas a medias rara vez se debe a simple pereza o falta de carácter. Suele ser una mezcla de gestión emocional, miedos ocultos y cómo responde el cerebro ante la novedad o la dificultad.

Además, algunos sienten que todo debe salir “perfecto” y el miedo a no alcanzar ese estándar bloquea el cierre. Dejarlo inconcluso evita el juicio final, pero también refleja cierto miedo al fracaso. Abandonar antes de terminar protege de la decepción o de las nuevas responsabilidades que trae cerrar una etapa.

Cumplir con lo que nos habíamos propuesto puede empezar a costarnos más de lo esperado. (Foto: Vanessa Garcia / Pexels)

Son personas con baja tolerancia a la frustración

Cuando la ilusión inicial se apaga y llega el esfuerzo monótono o los tropiezos, resulta más fácil soltar que sostener el malestar. Y es que muchas veces las obligaciones cotidianas, la falta de tiempo o, sencillamente, la pérdida de entusiasmo inicial pueden hacer que terminemos abandonando aquello que habíamos comenzado con tantas ganas.

“Cuando hablamos de personas que ‘nunca terminan lo que empiezan’, generalmente nos referimos a personas que tienen dificultades para mantener el esfuerzo con proyectos u objetivos a largo plazo (...) Eso no significa que no sean capaces de terminar nada. Es importante distinguir entre dejar a medias algunas tareas cotidianas y tener dificultades para llevar adelante proyectos personales o profesionales que requieren más tiempo y esfuerzo”, explicó la psicóloga María Domínguez Santos a la revista ‘Hola!’.

Las tareas largas y exigentes compiten con estímulos rápidos y fáciles (redes sociales, mensajes o ideas nuevas) que dan alivio al instante. (Foto: Anna Tarazevich / Pexels)

¿Por qué no podemos terminar lo que empezamos?

A veces, las circunstancias que atravesamos pueden influir mucho más de lo que imaginamos en nuestra capacidad para mantener un compromiso a largo plazo. “Las personas no somos nuestras conductas, sino que somos seres que hacemos cosas (...) Y esas conductas pueden estar condicionadas por nuestro momento vital, nuestro estado emocional, nuestros propios recursos psicológicos o las circunstancias que nos rodean (...) Esta dificultad no define necesariamente cómo es una persona, sino que puede estar hablándonos de cómo está o de qué obstáculos está encontrando en ese momento”, agregó la experta.

Para la especialista, lo que suele pasar es una pérdida de motivación, una dificultad para organizar o dimensionar las tareas o una dificultad de gestionar emociones desagradables que nos generan estos objetivos.

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