No se trata solo de una esperanza de reconciliación, sino que va mucho más allá. De seguro te pasó que unos amigos cercanos que siempre compartían románticas imágenes en sus redes sociales dejaron de hacerlo de un momento a otro y más de uno sospechó que terminaron pero ninguno de los protagonistas lo confirmó o a ti te tocó ponerle fin a tu noviazgo y preferiste mantenerlo en secreto. La psicología analizó por qué algunas personas optan por ocultar una ruptura amorosa y los expertos coinciden en que esto tiene mucho que ver con una negación de la realidad y miedo al qué dirán. Aquí te brindo más detalles.

No contarlo funciona como un escudo para evitar el dolor inmediato y el impacto de aceptar la pérdida. (Foto: Magnific) / Andrii Rakov

¿Qué dice la psicología de quienes ocultan una ruptura amorosa?

Ocultar una ruptura amorosa refleja un mecanismo de defensa basado en la negación, el miedo al qué dirán y la incapacidad temporal de procesar el duelo. Y es que cuando se acaba una relación es normal sentir dolor y confusión y comunicarlo a la familia o amigos cercanos implica materializar el hecho de forma irreversible.

Además, hay quienes piensan que mientras la separación se mantenga entre los dos protagonistas, todavía hay una ilusión de reversibilidad, pero si se comunica entonces ya es una pérdida innegable.

Es por eso que muchos activan este mecanismo de defensa para evitar un sufrimiento inmediato y hasta alejar el juicio moral o la lástima que pueden proyectar familiares o amigos al enterarse.

Mantener la noticia oculta ante los demás evita que el rompimiento se vuelva definitivo o irreversible. (Foto: RDNE Stock project / Pexels) / Ana Karotkaya Photography

¿Por qué algunas personas deciden ocultar una ruptura amorosa?

Los expertos en psicología destacan ciertas razones detrás de esta decisión:

Negación de la realidad: funciona como un escudo para evitar el dolor inmediato y el impacto de aceptar la pérdida.

funciona como un escudo para evitar el dolor inmediato y el impacto de aceptar la pérdida. Miedo a la presión social: se busca evitar preguntas incómodas, juicios o juicios de valor de familiares y amigos.

se busca evitar preguntas incómodas, juicios o juicios de valor de familiares y amigos. Esperanza de reconciliación: mantener la relación oculta ante los demás evita que el rompimiento se vuelva definitivo o irreversible.

mantener la relación oculta ante los demás evita que el rompimiento se vuelva definitivo o irreversible. Limbo emocional: la persona se atrapa en una dinámica de ansiedad constante y desgaste severo al fingir una normalidad que ya no existe.

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