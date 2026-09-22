No estás solo en esto ni es un fallo grave de la memoria. De seguro te ha pasado que llegas apurado al centro comercial, parqueas tu vehículo, te diriges rápidamente a la tienda y cuando vuelves por tu carro experimentas un momento de susto porque no sabes dónde lo dejaste exactamente. Frente a esto, algunos son más precavidos y anotan la zona o toman foto a la columna donde indica la ubicación; sin embargo, esto es más común de lo que crees. La psicología analizó por qué algunas personas olvidan dónde estacionaron su auto y los expertos coinciden en que se trata de sobrecarga mental y cómo tu cerebro procesa las acciones del día a día.

¿Qué dice la psicología de quienes olvidan dónde estacionaron el auto?

Olvidar dónde estacionaste el auto no se debe a un fallo grave de la memoria ni a un problema de salud, sino a una sobrecarga mental y a la forma en que el cerebro procesa las acciones rutinarias.

Según la teoría de John Sweller, la memoria de trabajo tiene una capacidad muy limitada. Cuando estás estresado o haces muchas tareas a la vez, el cerebro colapsa de forma temporal y borra datos triviales para ahorrar energía y así se produce una saturación mental y carga cognitiva.

Esto ocurre cuando se acumulan recuerdos muy similares. (Foto: Namzy / Pexels)

Además, estacionar es un trámite tan mecánico y cotidiano que el cerebro no registra la información con profundidad. El dato queda en la “papelera” de la atención en lugar de pasar a la memoria a largo plazo.

Los expertos también destacan la teoría de la interferencia, ¿en qué consiste? Pues ocurre cuando se acumulan recuerdos muy similares, como cuando recuerdas perfectamente dónde estacionaste ayer, pero ese recuerdo compite y confunde a tu mente respecto al lugar de hoy.

Estacionar es un trámite tan mecánico y cotidiano que el cerebro no registra la información con profundidad. (Foto: pvproductions / Magnific)

¿Qué hacer para no olvidar dónde dejaste estacionado el auto?

Hay consejos que se vuelven útiles para evitar este despiste:

Usa apoyos visuales: toma una foto rápida de la zona, una señal cercana o el número de la columna.

toma una foto rápida de la zona, una señal cercana o el número de la columna. Presta atención consciente: nombra en voz alta o repite deliberadamente el lugar donde dejas el coche para forzar al cerebro a registrar el momento.

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