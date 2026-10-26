Para muchas personas, emitir juicios o dictar cómo deben hacerse las cosas es una forma de calmar su propia incertidumbre. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Para muchas personas, emitir juicios o dictar cómo deben hacerse las cosas es una forma de calmar su propia incertidumbre. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
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Hay acciones que en lugar de unir, terminan creando una brecha de la que, muchas veces, no hay vuelta atrás. Y es que muchas personas tienen conductas que parecen amor, pero generan distancia como confundir cercanía con supervisión constante, asumir el control de su tiempo y deberes y hasta opinar sobre todo aunque su pareja no se lo pida. Frente a esta última, la psicología analizó qué hay detrás de esta costumbre y los expertos coinciden en que refleja sesgos de superioridad y otros detalles que no permiten crear un vínculo sano. Aquí te lo cuento para que lo tengas en cuenta ya que acompañar no significa dirigir y cuando cada decisión recibe un juicio o crítica, el otro puede sentir que pierde autonomía.

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Refleja necesidad de control y falta de empatía

Si eres de los que siempre está diciendo que esa ropa no es la adecuada, que no debe gastar dinero en esa compra o que está actuando mal frente a sus amigos sin que tu pareja te haya pedido opinión sobre el tema, la psicología destaca que esto refleja necesidad de control y ansiedad.

Para muchas personas, emitir juicios o dictar cómo deben hacerse las cosas es una forma de calmar su propia incertidumbre. Al ordenar el entorno o “corregir” al otro, intentan reducir la sensación de caos o de que algo se escapa de su dominio.

Detrás de esta costumbre hay necesidad de control y ansiedad. (Foto: Mizuno K / Pexels)
Detrás de esta costumbre hay necesidad de control y ansiedad. (Foto: Mizuno K / Pexels)

Además, opinar constantemente sin que se lo pidan puede reflejar una dinámica de superioridad o una “lucha de poder”. Imponer un punto de vista busca colocar a la persona en una posición de autoridad o saber experto dentro del vínculo. A esto se le suma la falta de empatía al no saber diferenciar entre sentir una opinión y necesitar expresarla y, quien lo hace muy seguido, demuestra carecer de filtros emocionales o de empatía para medir el impacto de sus palabras, priorizando su impulso de hablar sobre el espacio del otro.

Para muchos existe una dificultad para diferenciar entre sentir una opinión y necesitar expresarla. (Foto: Polina Zimmerman / Pexels)
Para muchos existe una dificultad para diferenciar entre sentir una opinión y necesitar expresarla. (Foto: Polina Zimmerman / Pexels)

Opinar sobre todo demuestra una proyección de inseguridades

En ocasiones, las críticas o consejos no pedidos reflejan las propias frustraciones, miedos o estándares rígidos que la persona no ha resuelto en su individualidad.

Los expertos también destacan que se activa un circuito que confunde el impulso de intervenir con “cuidar” o “salvar” al otro, aunque en la práctica genere desgaste, desconexión y la sensación de no ser validado en la pareja.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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