En ciertos días, las familias reciben visitas de conocidos para que se converse distintos temas y pasar un buen momento. En ese contexto, existe una costumbre con la que posiblemente tu hogar se identifique: limpiar u ordenar cada espacio antes de que lleguen los invitados. Aunque te parezca increíble, esto tiene una explicación en la psicología que te interesará conocer.

Hay personas que tienen bien definido este hábito. Cuando saben que sus amigos o familiares llegarán pronto de visita, comienzan a ordenar objetos o limpiar rápidamente ciertas superficies con el propósito de dar buena impresión.

A primera impresión, se interpreta como una acción positiva para brindar una buena estancia a los invitados, pero los especialistas en salud mental tienen una postura llamativa.

Muchas familias alrededor del mundo tienen esta costumbre bien definida. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que ordenan su hogar antes de recibir una visita

Los psicólogos aseguran que cada familia tiene una forma particular de vivir cada día; puede ser que haya cosas desordenadas o la presencia de polvo tolerable. Eso no significa que sean irresponsables, pero mantienen esa convivencia.

Entonces, cuando se acepta una visita, la familia comienza a realizar ciertos ajustes de su “comodidad” para lograr una buena imagen ante estas personas. Sucede que considera que pueden realizar una evaluación y brindar opiniones críticas.

La finalidad de este arreglo rápido es evitar los comentarios negativos de la visita. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Es así que la forma rápida de ordenar y limpiar el hogar antes de recibir una visita funciona como una herramienta de regulación emocional. De esa manera, pueden recibir ciertos comentarios positivos que ayudan a reforzar la seguridad.

También se puede evidenciar una intolerancia a la incertidumbre o comentarios negativos. Para evitar los malos comentarios, realizan esta acción y así mantenerse tranquilo en gran parte de la visita.

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