Para muchos es una estrategia que facilita el guardado de las cosas en la alacena o nevera al llegar a casa, pero en realidad está muy relacionado con la personalidad y la forma en la que se gestionan las emociones. ¿Alguna vez acompañaste a un familiar al supermercado y notaste que iba acomodando por categorías sus compras o eres tú quien antes de llegar a la caja ordena todo en grupo como congelados, limpieza o vegetales? Esta acción es muy habitual para muchas personas y la psicología analizó qué hay detrás de esto. Los expertos coinciden en que buscan control y autorregulación emocional, es decir, encontrar la calma que muchas veces cuesta experimentar dentro. En esta nota te brindo más detalles.

Es una búsqueda de menos carga cognitiva y autorregulación

Ordenar las compras del supermercado por categorías suele reflejar una búsqueda de control, menor carga cognitiva y autorregulación emocional, además de responder a motivos prácticos como facilitar luego el guardado en casa. La psicóloga Ana Sierra explicó en la revista ‘Hola!’ que también el clasificar productos por tipo o destino simplifica la información y ahorra esfuerzo mental al tomar decisiones.

Ser muy ordenado no significa necesariamente tener una mayor capacidad de organización. (Foto: Gustavo Fring / Pexels) / taras_chaban

A esto se suma que ayuda a sentir seguridad cuando el entorno o el día a día se perciben desordenados o inciertos y sirve para encontrar calma adentro en momentos de estrés o sobrecarga.

“No todas las personas tenemos las mismas necesidades de orden ni encontramos bienestar en las mismas cosas (…) influyen nuestra personalidad, el aprendizaje, las experiencias previas, las preferencias personales y las circunstancias del momento (...) Podemos ser muy ordenados precisamente porque nos cuesta organizarnos. No es una contradicción. Algunas personas con dificultades de atención, planificación o memoria de trabajo desarrollan sistemas de organización muy estructurados como estrategias compensatorias. El orden externo les facilita la gestión interna de la información”, agregó la experta.

Organizar nuestro entorno puede convertirse en una estrategia de autorregulación emocional, una manera de gestionar lo que sentimos a través de lo que hacemos. (Foto: Tara Clark / Pexels)

Una estrategia que brinda armonía visual

Además, al agrupar lo parecido, el cerebro recibe una señal de claridad visual que luego la agradecerá; sin embargo, los expertos coinciden en que no siempre significa tener más facilidad natural para organizarse; a veces funciona como una estrategia compensatoria cuando cuesta sostener la atención o la planificación.

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