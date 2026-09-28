¿En algún momento habrás notado que, durante una conversación, hay una persona que no participa de manera constante? En un primer momento, imaginaste que se trata de alguien que carece de habilidades comunicativas; aunque puede ser una perspectiva real, los expertos en psicología explican que este comportamiento tiene distintas respuestas que son necesarias prestar mayor atención.

Muchas personas tienen esta costumbre: están dentro de un círculo familiar o de amigos, pero no hacen el esfuerzo por iniciar el tema de conversación. Solo escuchan o rara vez brindan una opinión que en mayoría de los casos es incentivado por los demás.

Entonces, ¿se trata de un comportamiento preocupante? Los distintos investigadores de esta ciencia han realizado estudios al respecto y llegaron a la conclusión que existe tanto respuestas positivas como negativas.

Si bien estas personas pueden participar en la conversación, solo lo hacen cuando se les solicita. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que participan poco en una conversación

Los profesionales de la salud mental explican que la poca participación en las conversaciones tienen distintas explicaciones. En el plano negativo, influyen las experiencias pasadas o traumas, y la falta de aceptación personal.

En el primer factor, puede ocurrir que el hombre o la mujer haya recibido burlas o fue criticado cada vez que brindaba una opinión. Es así que se creó un temor a interactuar con los demás por creer que revivirá dicha experiencia.

Respecto al segundo rasgo, estas personas no tienen la capacidad para reconocer y valorar lo que realmente son; habitualmente se critican y consideran que cada acción que realizan será mal visto. En términos simples, se tienen poca confianza.

Los psicólogos explican que este comportamiento tiene respuestas positivas y negativas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KIENGCAN

Investigaciones publicadas en American Journal of Psychiatry resaltaron que los seres introvertidos presentan este patrón. Esto no significa que no tienen facilidad al hablar, al contrario, muestran una mayor actividad cerebral a comparación de otras.

¿Esto qué significa? Antes que hable o actúe en una conversación, la persona introvertida puede pensar, evaluar y organizar más de lo que está ocurriendo. Es decir, pueden evaluar más detalles que no se notan con facilidad durante la charla.

Esto se puede poner en evidencia cuando hablas a solas con estos seres humanos posterior a la conversación, pues te explicarán cada punto de lo que se habló.

En caso consideres que tienes dificultades para seguir el ritmo de una conversación, es necesario que acudas a un profesional en salud mental para que recibas una terapia y aprendas técnicas que te ayuden a seguir socializando. Todo es posible.

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