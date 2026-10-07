Siempre es importante y beneficioso dar un paso adelante pese a los temores, pero aún no todos se animan a salir de su zona de confort y arriesgarse. Talvez en alguna ocasión tuviste una oportunidad brillante para lograr un mejor trabajo, un viaje de aventura o una nueva oportunidad para ganar dinero y la rechazaste porque la inseguridad se apoderó de ti; sin embargo, no todos reaccionan así y hay quienes solo tienen en mente lo mucho que pueden aprender o ganar. En esta línea, la psicología analizó por qué algunas personas le perdieron el miedo a hacer el ridículo y no se ponen límites a la hora de explorar. Los expertos destacan que esto genera menos ansiedad y desapego de la opinión ajena. Aquí te dejo más detalles.

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Desde el punto de vista psicológico, el miedo a hacer el ridículo está estrechamente ligado a la vergüenza. (Foto: Alec Adriano / Pexels)

Cambios en el cerebro y autoestima

La psicología señala que quienes pierden el miedo a hacer el ridículo experimentan cambios profundos en su cerebro, su autoestima y su forma de relacionarse con el entorno. Lo primero es que dejan de percibir el error o la crítica externa como una amenaza mortal para su supervivencia social; entienden que la burla ajena no define su valor personal.

A esto se suma una mentalidad de crecimiento ya que interpretan la equivocación como información valiosa y una herramienta de aprendizaje, en lugar de una prueba de incapacidad o un fracaso definitivo.

En cuanto al cerebro, este también se adapta, amplía su umbral de incomodidad y reduce la necesidad de evitación al salir del “piloto automático” y exponerse a situaciones nuevas sin la presión de la perfección.

La clave está en reducir la autoexigencia · y exponerte poco a poco. (Foto: César O'neill / Pexels)

Lo positivo de perder el miedo

Es habitual que el miedo a cometer errores produzcan vergüenza y ansiedad, por lo que muchos prefieren inhibirse y no llamar la atención usando determinada ropa, bailando o hasta cantando en un karaoke. Es aquí donde se pierden oportunidades pensando que se puede ser objeto de burlas.

La psicoterapeuta Britt Frank reveló que perder el miedo ayuda a ampliar la tolerancia a situaciones nuevas y reducir la necesidad de evitarlas; generar neuroplasticidad (capacidad del cerebro para modificarse a partir de la experiencia y del aprendizaje) e incentivar el juego, lo que permite disfrutar de nuevas experiencias.

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