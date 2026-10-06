Así como hay personas que caminan mirando al piso o que prefieren hacerlo con los brazos hacia atrás o las manos en los bolsillos, también están los que permanecen encorvados y con los hombros caídos. Esta postura no solo la mantienen mientras se desplazan, sino también cuando están trabajando frente a la computadora, en una exposición importante con socios o mientras están ‘relajados’ mirando la televisión. Esto no solo es un asunto físico o ergonómico, sino que va mucho más allá y es por esto que la psicología analizó qué hay detrás de este gesto y forma de comunicación no verbal. Y es que no se trata solo de una mala manera de mantener o sostener el cuerpo, sino que brinda diversa información sobre el estado emocional y está vinculado a la baja autoestima. Aquí te brindo más detalles.

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La psicología explica cómo es el lenguaje corporal de una persona insegura o con baja autoestima

La psicología y la cognición corporal señalan que una postura encorvada y con los hombros caídos es tanto un reflejo del estado emocional como un disparador que lo alimenta. Entre los significados emocionales que tiene el desplazarse o estar sentados de esta forma, lo que más destaca es la inseguridad y baja autoestima ya que se interpreta como una señal visible de falta de confianza o de sentirse “insuficiente” para afrontar los retos del entorno.

Las manos, los ojos, la postura de la espalda e incluso la forma de caminar reflejan el nivel de seguridad de una persona. (Foto: Israel Torres / Pexels)

Eso no es todo, pues también refleja estados como apatía, agotamiento mental, tristeza o fatiga, donde la energía vital parece disminuir. A esto se le suma el estrés y ansiedad porque al comprimir el pecho se restringe la respiración profunda y el cerebro lo interpreta como una señal de alerta o peligro inminente. Además, encogerse y cerrar el cuerpo es un mecanismo de defensa primario para proteger zonas vulnerables como el cuello y el pecho ante una amenaza.

Los expertos también destacan que estudios en psicología indican que las posturas bajas facilitan el acceso a recuerdos o pensamientos de tono negativo, dificultando los positivos.

Además de la autoestima, la postura de los hombros también revela el estado de ánimo. (Foto: Anton Kudryashov / Pexels)

¿Por qué los hombros caídos y estar encorvados se asocia a la salud mental y baja autoestima?

Además de la autoestima, la postura de los hombros también revela el estado de ánimo. Unos hombros caídos son una señal característica de las personas que tienen muchas preocupaciones.

Los expertos recomiendan identificar los rasgos corporales de la baja autoestima (no mirar a los ojos, hombros caídos, mover demasiado las manos, caminar con paso lento y cabeza baja) ya que esto es fundamental para que las personas que lo necesitan tomen acciones para mejorar su percepción sobre ellos mismos.

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