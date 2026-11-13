Todos tenemos un restaurante preferido que visitamos de manera frecuente, pues suele preparar un platillo que nos parece exquisito. Entonces, cada vez que acudimos a este lugar, solicitamos el mismo plato para disfrutarlo. Dicha acción puede interpretarse como algo sin importancia, pero los expertos en psicología consideran que dicho hábito tiene un significado interesante que vale la pena prestar atención.

La preferencia por un platillo en particular se debe al sabor que presenta, aunque también puede incluir otros factores, tales como su precio o que suele ser entregado en cuestión de minutos por su fácil preparación.

Si bien son puntos válidos, los profesionales de salud mental consideran que esa elección suele revelar ciertos rasgos de la personalidad de quien lo pone en práctica. Los resultados son interesantes.

Hay personas que tienen esta costumbre bien definida; así evitan complicaciones y pérdidas de tiempo en su elección. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que piden siempre el mismo plato de comida en un restaurante

Los profesionales en psicología afirman que solicitar el mismo plato de comida en un restaurante puede tratarse de un mecanismo que evita el riesgo de probar algo distinto que puede generar desagrado. Entonces, puede evidenciarse que quienes lo ponen en práctica no toleran la improvisación.

También puede reflejar una necesidad de control. En este caso, la persona ya sabe qué comida solicitará en el restaurante; de esa manera, no estará pensando si dicho platillo tendrá un sabor delicioso y reduce el esfuerzo de decidir.

Un rasgo de estas personas es la necesidad de tener todo bajo control. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Lo último indicado puede aliviar el procesamiento mental. Como habrás experimentado, un restaurante suele ofrecer distintos platos de comida que varían sus precios. Ante esta cantidad de opciones, el ser humano puede sentirse apresurado al elegir; es así que prefiere una alternativa segura.

Entonces, apostar por lo conocido brinda una sensación de seguridad y previsibilidad, así lo explican los especialistas en salud mental. Sin embargo, también se puede concluir que el hombre o la mujer no está saliendo de su zona de confort.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram .