Algunos se arriesgan a probar sabores distintos y hasta siguen las recomendaciones de los videos que encontraron en redes sociales, mientras que otros la tienen clara desde antes de entrar al local. De seguro te ha pasado que alguno de tus familiares o compañeros del trabajo siempre piden lo mismo en un restaurante, o eres tú el que no cambia de opción y solo te inclinas por sabores ya conocidos. La psicología analizó por qué algunas personas tienen este hábito de repetir comidas y la razón es muy poderosa. Los expertos coinciden en que estos individuos temen al riesgo y evitan la “fatiga de decisión”. Aquí más detalles.

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¿Qué significa para la psicología que una persona siempre pida la misma comida en un restaurante?

La psicología sugiere que pedir siempre el mismo plato refleja una necesidad de control, aversión al riesgo y eficiencia. Estas personas valoran la garantía de una experiencia satisfactoria sobre la novedad, evitando la decepción de un plato desconocido. También se asocia con un rasgo resolutivo para evitar la “fatiga de decisión”.

No es por aburrimiento, sino por tener la seguridad de que la elección saldrá bien y no hay riesgo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Los expertos recalcan que no tiene que ver con aburrimiento, sino con la seguridad de que la elección es la correcta, que no se correrán riesgos, una búsqueda de seguridad y reducción de decisiones innecesarias.

Elegir siempre el mismo plato reduce el esfuerzo de comparar opciones y evita el riesgo de arrepentirse cuando la novedad no cumple las expectativas.

Hay quienes necesitan experimentar una sensación de seguridad cada que comen en un restaurante. (Foto: Allan González / Pexels)

¿Qué características comparten quienes siempre eligen la misma comida en un restaurante?

Muchas personas prefieren no arriesgar probando algo distinto y optar por aquello que le funciona y no decepciona. Así se simplifican las cosas y se tiene una experiencia satisfactoria; además, quienes lo hacen comparten estos rasgos:

No buscan salir de su zona de confort: prefieren entornos predecibles donde no hay espacio para sorpresas desagradables.

prefieren entornos predecibles donde no hay espacio para sorpresas desagradables. Seguridad emocional: saborear algo conocido genera tranquilidad, actuando como un ancla de estabilidad, especialmente en personas con vidas muy ocupadas o estresantes.

saborear algo conocido genera tranquilidad, actuando como un ancla de estabilidad, especialmente en personas con vidas muy ocupadas o estresantes. Pragmatismo: son personas prácticas que priorizan la eficacia y el rendimiento de su tiempo.

son personas prácticas que priorizan la eficacia y el rendimiento de su tiempo. Memoria emocional: en ocasiones, el plato preferido esconde un trasfondo nostálgico o recuerdos asociados a etapas felices o familiares.

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