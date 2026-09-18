Todos los días se deben tomar decisiones, ya sea leves o importantes. En ciertas situaciones, no podemos responder ante una alternativa sin analizar con detenimiento, es por eso que se solicita un tiempo prudente antes de brindar una respuesta. En ese sentido, los expertos en psicología consideran que este hábito tiene un significado profundo que es importante tomar en cuenta.

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Seguramente te sientas identificado(a), ya que debiste tomar una decisión ante una propuesta. Hay personas que no toman la seriedad del caso y se dejan llevar por sus emociones; en ciertas situaciones los resultados son favorables, mientras que en otras no.

Entonces, ¿por qué hay hombres y mujeres que se toman el tiempo suficiente al decidir? Los especialistas en salud mental han realizado estudios, obteniendo conclusiones interesantes.

Los psicólogos han realizado estudios sobre este comportamiento a lo largo de los años. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de pedir tiempo antes de responder o decidir

Para Nahum Montagud Rubio, psicólogo clínico y egresado de postgrado en Actualización de Psicopatología Clínica, las personas acostumbradas a tomarse un tiempo antes de responder presentan una buena autorregulación emocional.

Se conoce como la capacidad para reconocer, comprender y manejar lo que experimentamos ante situaciones que tienen la fuerza suficiente para despertar la impulsividad. Esto no quiere decir que se deje de sentir emociones; al contrario, tiene la facilidad para controlarlas y dirigirlas.

Es así que estas personas razonan con mayor claridad y se orientan por opciones que nos los obligue a arrepentirse en cuestión de minutos.

Por su parte, el especialista Izzat Haykal explica en el portal Psicología y Mente que otro rasgo de estas personas es que poseen una comunicación asertiva, ya que expresan lo que piensan o sienten, pero con la distinción de faltar el respeto a la otra parte.

Entonces, estos individuos no se dejan llevar por las emociones negativas que experimentan; al contrario, analizan la situación en un tiempo prudente y, cumplido ello, transmiten lo que pretenden expresar o decidir.

Una característica de estas personas es que cuentan con autorregulación emocional. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo expresar nuestras opiniones sin tener que herir a los demás

Ante una crítica, la persona impulsiva no tendrá reparos para devolver un dardo, lo que ocasiona un conflicto que puede derivar a mayores consecuencias. En ese caso, es mejor aplicar una serie de técnicas para recuperar un diálogo tranquilo, las cuales te las revelaré a continuación:

Intenta evaluar el tono del diálogo.

Aprende a escuchar lo que expresa la otra parte.

Tienes que establecer límites.

Intenta controlar tus emociones en ese preciso momento.

Acepta las críticas “constructivas”.

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