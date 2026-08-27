Mientras algunos esperan con ansias que llegue el fin de la jornada laboral para poder ir al gimnasio o a esa clase de baile que no cambian por nada del mundo, hay otro grupo que se queda en ‘piloto automático’ y va directo a su casa a seguir con su rutina o echarse a dormir ya que el cansancio y la falta de estímulos son ahora los que rigen su día a día. Teniendo en cuenta que muchas personas han perdido la motivación por cosas que antes le ilusionaban como ver una película en el cine, salir a comer con amigos o hasta pintar mandalas, la psicología analizó qué hay detrás de esto. Los expertos coinciden en que todo se debe al estrés del trabajo y al síndrome de burnout (o síndrome del trabajador quemado) que es un estado de agotamiento físico, mental y emocional.

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¿Qué dice la psicología de quienes pierden la motivación por cosas que antes le ilusionaban?

En psicología, perder el interés o la motivación por actividades que antes causaban placer o ilusión es un fenómeno muy estudiado. El término clínico exacto para esto es anhedonia y las causas son diversas, pero la que más destaca es el agotamiento emocional o burnout. Esto ocurre por exceso de estrés prolongado. El cerebro se satura y “se apaga” para protegerse, eliminando el entusiasmo.

Perder la motivación por cosas que antes te ilusionaban tanto fuera como dentro del trabajo es una de las señales claras de que tienes estrés. El doctor Carlos Cenalmor, psiquiatra y psicoterapeuta especialista en la gestión del estrés y recuperación del burnout, explicó en ‘VozPópuli’ que “no es que hayas cambiado o que te hayan dejado de interesar de verdad, esto suele ser una señal de agotamiento, tu cerebro necesita recargarse y no va a generar más motivación hasta que no se haya recuperado”.

Entre las señales del estrés laboral se encuentra la falta de concentración e ilusión, el cansancio y la desmotivación por cosas que antes te gustaban. (Foto: Mizuno K / Pexels)

¿Cuáles son las señales de alerta del burnout?

Terminar una jornada intensa con cansancio es una experiencia habitual. La señal de alerta aparece cuando ese agotamiento se mantiene en el tiempo, no mejora con el descanso y comienza a afectar la motivación, el desempeño y otros ámbitos de la vida.

“El problema aparece cuando el agotamiento deja de ser ocasional y se vuelve persistente. Si la persona siente que no logra recuperarse, pierde motivación o empieza a experimentar dificultades en su vida personal y social, es importante prestar atención”, señala la Dra. María Elena Escuza, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Norbert Wiener.

El síndrome de burnout, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un fenómeno ocupacional, está asociado al estrés crónico en el trabajo que no ha sido manejado adecuadamente. Se caracteriza por tres dimensiones principales: agotamiento, mayor distanciamiento mental o sentimientos negativos hacia el trabajo y disminución de la eficacia profesional.

Además del cansancio físico y emocional persistente, pueden aparecer irritabilidad, dificultad para concentrarse, sensación constante de sobrecarga, pérdida de motivación y una actitud cada vez más negativa o distante frente al trabajo. (Foto: Andres Ayrton / Pexels)

Además del cansancio físico y emocional persistente, pueden aparecer irritabilidad, dificultad para concentrarse, sensación constante de sobrecarga, pérdida de motivación y una actitud cada vez más negativa o distante frente al trabajo.

A diferencia del estrés ante situaciones puntuales de alta exigencia, estas manifestaciones tienden a mantenerse y pueden interferir con el desempeño laboral, las relaciones personales y las actividades cotidianas.

Si este desinterés va acompañado de cansancio extremo, aislamiento social o desesperanza que dura más de dos semanas, la psicología recomienda consultar con un profesional de la salud mental para descartar un cuadro depresivo.

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