Perder un cliente, negocio que se tenía en mente o recibir un “no” rotundo no solo puede desestabilizar económicamente a un emprendedor o empresario con basta experiencia, sino que el impacto a nivel emocional también merece atención. Y es que cuando no se elige la idea planteada o contratan a otra persona lo primero es sentir que todas las capacidades fueron descartadas, aparece la frustración y se vive una situación frustrante. Frente a esto, la psicología analizó qué pasa con las personas que perdieron un negocio que creían seguro y los expertos coinciden en que no solo se afronta un impacto financiero, sino que se puede vivir un proceso de duelo y un trauma emocional profundo. Aquí más detalles.

¿Qué dice la psicología de quienes pierden un negocio que creían seguro?

La psicología aborda la pérdida de un negocio que se consideraba seguro como un trauma financiero y emocional profundo, equiparable en muchos casos al duelo por la muerte de un ser querido o a un divorcio. Cuando un emprendedor o empresario experimenta esta situación, no solo pierde una fuente de ingresos, sino también una parte fundamental de su identidad, su estatus social y su proyección de futuro.

Al perderse algo que se creía seguro aparecen la tristeza, ira y el miedo. Estas personas también pueden sufrir de estrés e incertidumbre.

Que una empresa no elija tu idea o que un cliente contrate a otra persona no significa que todas tus capacidades hayan sido descartadas. (Foto: Mikhail Nilov / Pexels)

Aunque no todos los rechazos se deben a una falla en el trabajo o suceden porque un posible cliente crea que la empresa no ofrece lo que se necesita, esto termina quebrando la ‘ilusión de control’ que la persona construyó luego de creer que el negocio estaba “seguro”. Según los expertos, esto puede provocar una profunda sensación de desamparo, vulnerabilidad y la dolorosa conclusión de que el entorno es hostil e impredecible.

Además, la pérdida de un negocio seguro suele venir acompañada de problemas financieros reales (deudas, pérdida de patrimonio). Esto activa el sistema de amenaza del cerebro, generando ansiedad y estrés crónico. Además, existe un fuerte componente de vergüenza social ante la familia, los empleados y el entorno social, debido al miedo a ser etiquetado como un “fracasado”.

Las personas suelen experimentar una intensa culpa y autorreproche por no haber visto las "señales de advertencia" antes o por haber tomado decisiones basadas en el optimismo ciego. (Foto: Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

¿Por qué alguien que pierde un negocio puede afrontar un proceso de duelo?

Aquí los expertos recurren al modelo de Kübler-Ross que describe las cinco fases emocionales por las que pasa una persona ante una pérdida significativa o una enfermedad terminal. Al perderse un negocio, se suele transitar por estas mismas etapas:

Negación: negarse a aceptar la realidad, pensar que es un bache temporal o buscar culpables externos desesperadamente.

negarse a aceptar la realidad, pensar que es un bache temporal o buscar culpables externos desesperadamente. Ira: frustración y enojo dirigidos hacia los socios, la economía, el gobierno, los clientes o hacia uno mismo.

frustración y enojo dirigidos hacia los socios, la economía, el gobierno, los clientes o hacia uno mismo. Negociación: intentos desesperados por salvar algo que ya no tiene remedio o fantasear con escenarios de “qué hubiera pasado si...”.

intentos desesperados por salvar algo que ya no tiene remedio o fantasear con escenarios de “qué hubiera pasado si...”. Depresión: aparece cuando se asimila la gravedad de la pérdida. Surge una profunda tristeza, apatía y falta de energía.

aparece cuando se asimila la gravedad de la pérdida. Surge una profunda tristeza, apatía y falta de energía. Aceptación: el reconocimiento de la pérdida como un hecho real, lo que permite empezar a mirar hacia el futuro.

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