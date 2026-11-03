Hay quienes llegan a casa después del trabajo, hacer las compras en el supermercado o estudiar y en lo primero que piensan es en entrar y saludar a su mascota, mientras que otros van directo al baño a lavarse las manos y algunos no pueden tolerar el ingresar con el calzado y ensuciar su espacio de pulcritud. Y es que para muchas personas es preferible dejar sus zapatillas, botas o tacos en un zapatero al lado de la puerta o simplemente en el piso de la entrada antes de dar un paso dentro con ellos puestos. La psicología analizó qué hay detrás de esta costumbre y los expertos coinciden en que no son desordenados por no llevarlos al cuarto, sino que buscan dejar atrás el estrés diario. En esta nota te brindo más información para que entiendas mejor a quienes viven contigo o por qué actúas así.

El símbolo de dejar atrás el estrés

Mientras que para algunos es un acto de limpieza y que garantiza que los gérmenes y bacterias de la calle no ingresarán al hogar, para otros es una transición mental y emocional entre el estrés del exterior y el refugio de la casa.

Según los expertos, quitarse los zapatos al cruzar la puerta envía una señal clara al cerebro: la jornada laboral o de la calle ha terminado. Funciona como un ritual de desconexión que favorece la relajación, reduce la ansiedad y marca el límite entre el espacio público y el privado, que es seguro e íntimo.

La manera en la que dejamos los zapatos al llegar a casa está relacionada con nuestros hábitos y con la forma en la que percibimos el espacio doméstico. (Foto: Liudmila Chernetska / iStock) / Liudmila Chernetska

Es una seña de necesidad de control y pulcritud

Quienes adoptan este hábito de forma sistemática suelen tener un alto sentido de la previsión, el respeto por el entorno compartido y una valoración por la sensación de “limpio”.

Eso sí, tiene diferentes significados si se dejan ordenados en un zapatero o si quedan tirados de forma caótica. En el primer caso refleja mentes que buscan funcionalidad inmediata, mientras que el segundo está asociado a momentos de agotamiento mental, estrés acumulado, procrastinación ante pequeñas tareas o una extensión del desorden interno/cotidiano.

“Quien los guarda de inmediato tiende a necesitar cerrar cada pequeña tarea en el momento, y quien los deja a la vista prioriza la inmediatez y la comodidad, sin que eso le ocupe espacio mental (…) No todos procesamos los estímulos del entorno con la misma intensidad: hay personas a las que los objetos a la vista les pasan desapercibidos y otras a las que les reclaman atención constantemente, generando un ruido visual (…) Los mismos zapatos pueden leerse como “esto está sin recoger” o como “aquí vive gente y ya ha llegado a casa”. Los estudios sobre la psicología del hogar señalan que nuestras casas cumplen funciones emocionales, entre ellas expresar quiénes somos y hacernos sentir que pertenecemos a ese lugar, y para muchas personas eso pasa por que la casa se vea habitada”, explicó la psicóloga Beatriz Gómez Herráez a ‘El Mueble’.

Quitarse los zapatos antes de entrar a casa no es solo un acto de higiene, sino un indicador de personalidad, empatía y responsabilidad. (Foto: Lisa Fotios / Pexels)

¿Por qué debes es buena idea sacarte los zapatos antes de entrar a casa?

Diversas investigaciones han revelado que el calzado acumula una variedad de agentes contaminantes, incluyendo bacterias, toxinas y alérgenos que pueden perjudicar la salud. El peligro radica en que las suelas actúan como imanes de suciedad y microbios, transportando elementos indeseables del exterior al interior de los hogares. Además, estos contaminantes podrían aumentar la probabilidad de problemas respiratorios y alergias.

Entre las bacterias más comunes encontradas en los zapatos se incluyen patógenos que pueden causar infecciones serias en el cuerpo humano, como la Escherichia coli (E. coli), asociada con infecciones intestinales y urinarias, y la Klebsiella pneumoniae, un microorganismo vinculado a infecciones pulmonares y de heridas. También se detectó la presencia de Serratia ficaria, que puede provocar infecciones respiratorias.

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