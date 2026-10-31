Mientras que algunos no se pueden ir a dormir en paz sabiendo que la sala se quedó desordenada o que no se terminaron de lavar los platos en la cocina, hay otro gran grupo de personas que lo único que quiere al llegar a casa es darse un baño, ponerse la pijama y descansar. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué algunos posponen tareas domésticas que parecen simples como cambiar las sábanas o guardar la ropa? La psicología analizó qué hay detrás de esto y lo primero que debes saber es que no se trata de flojera o pereza, sino de algo más profundo. En esta nota te explico al detalle lo que afirman los expertos ya que tiene mucha relación con el estrés o agotamiento.

El papel de la gestión emocional en postergar tareas domésticas cotidianas

Cambiar las sábanas, doblar y guardar la ropa, pasar la escoba o quitarle el polvo a los adornos son tareas que muchos consideran sencillas, pero no todos lo ven así, sobre todo tras un día complicado en el trabajo. La psicología asocia esto principalmente con la procrastinación, la fatiga por decisión y la gestión emocional, más que con la simple “flojera”.

Para muchas personas tender la cama antes de salir de casa no es una tarea imprescindible. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Para los expertos, procrastinar no es un problema de gestión del tiempo, sino de regulación de las emociones. Postergamos lo que nos genera un malestar inmediato (aburrimiento o cansancio físico) a cambio de una recompensa a corto plazo (descansar, ver el móvil, disfrutar de una película).

Y es que, para estas personas, muchas de las tareas del hogar no ofrecen un placer inmediato o estímulo mientras se realizan y el cerebro solo procesa el esfuerzo que requiere empezar a hacerlas, lo que quita las ganas de hacerlo debido al cansancio acumulado del día.

Dejar la ropa acumulada es una forma de decir “ahora no puedo con esto”, aunque se trate solo de una camisa. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Cuándo puede ser una señal de estrés o agotamiento?

Acomodar la ropa que se quedó sobre la silla, guardar el maquillaje o acomodar la ropa de cama se pueden volver tareas que generan un malestar constante o que resultan difícil de abordar durante periodos prolongados, y el motivo es l estrés, el agotamiento y la acumulación de responsabilidades. Esto termina reduciendo la energía disponible para actividades que, en otro momento, realizaríamos sin dificultad.

“Cuando mantener el dormitorio organizado se vuelve una tarea que genera un malestar constante o resulta difícil de abordar durante periodos prolongados, puede ser útil examinar qué factores están interviniendo. En lugar de interpretar esa situación como falta de voluntad, resulta más útil comprender qué está dificultando el cambio y qué pequeños ajustes podrían facilitarlo”, explicó la psicóloga Leticia Martin Enjuto a ‘Hola!’.

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