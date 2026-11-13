No todos pueden ponerse el pijama e irse a dormir sin antes darse una reparadora ducha, mientras que otros no tienen ningún problema con esperar el amanecer para ponerse bajo la regadera y arrancar su día. Y es que bien dicen que “en gustos y colores no han escrito los autores”, pero lo cierto es que cada hábito suele reflejar detalles marcados de la personalidad. La psicología analizó por qué algunos prefieren bañarse de noche y no por la mañana antes de ir a trabajar y los expertos coinciden en que no es un tema de falta de higiene antes de descansar, sino una búsqueda de regulación emocional y menor estrés. En esta nota te brindo más detalles.

Ayuda a marcar un límite claro entre el trabajo y el descanso

La psicología sugiere que quienes prefieren ducharse de noche valoran la relajación, la introspección y marcar un límite claro entre las obligaciones laborales y el descanso. Más allá de la higiene, para estas personas la ducha es un ritual de desconexión que ayuda a liberar el estrés y favorece una mejor conciliación del sueño.

Y es que el baño actúa como un cierre simbólico de la jornada. Ayuda a indicarle al cerebro que las obligaciones (laborales o académicas) han terminado y que comienza el espacio personal.

Ducharse por la noche es una costumbre extendida en muchas personas y también dice mucho de sus características emocionales y de comportamiento. (Foto: galitskaya / iStock)

Búsqueda de regulación emocional y menor estrés

Los expertos destacan que esta preferencia se asocia a personas más tranquilas, conscientes de sus pensamientos e introspectivas, que prefieren procesar el día con calma en lugar de empezar las mañanas con prisas.

Para muchos, en especial perfiles más introvertidos, el agua caliente en un entorno silencioso reduce los estímulos externos, alivia la tensión acumulada y actúa como una forma de meditación pasiva.

El baño actúa como un cierre simbólico de la jornada. (Foto: Ivan Oboleninov / Pexels)

Además, los expertos en psicología destacan que suelen ser personas organizadas que prefieren ahorrar tiempo valioso por la mañana y reducir la fatiga de tomar decisiones apenas se despiertan. De esta manera hay más control y planificación.

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