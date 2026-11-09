Para muchos es parte de la rutina al despertar y por nada del mundo pueden irse de casa sin tender la cama y dejar que la luz del día ingrese para iluminar los ambientes, mientras que otros optan por la oscuridad y que nadie del exterior vea lo que sucede dentro de sus cuatro paredes. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué algunas personas prefieren estar con las cortinas abiertas todo el día? La psicología analizó qué hay detrás de ese hábito y los expertos coinciden en que buscan conexión y mejor bienestar emocional, pero eso no es todo. En esta nota te brindo más detalles.

Búsqueda de conexión y regulación del estado de ánimo

Las personas que prefieren ver el exterior se sienten más cómodas con una habitación visualmente conectada con lo que pasa afuera, lo que genera una mayor sensación de libertad y espacio. Además, estar expuesto a la luz natural estimula la producción de serotonina (relacionada con el bienestar) y ayuda a estabilizar el ritmo circadiano, lo que favorece un mejor descanso y un humor más equilibrado.

Estas personas tienen preferencia por la apertura y la conexión con el entorno. (Foto: Anthony DeRosa / Pexels)

Sin embargo, hay quienes establecen una frontera entre el interior de su casa y todo lo que sucede fuera y, al cerrar las cortinas, buscan aislarse visualmente y aumentar la sensación de privacidad.

“Hay personas que prefieren mayor intimidad, mayor sensación de seguridad al estar bajadas, y otras personas prefieren ver apertura (…) La luz natural tiene beneficios en la regulación de nuestros ritmos circadianos, por lo que es normal que el ser humano busque el acceso a la misma (...) ayuda a regular nuestro reloj biológico, favorece un sueño más estable, mejora el estado de alerta y la atención, contribuye al bienestar emocional y ayuda a sincronizar diferentes procesos del organismo”, explicó la psicóloga Pilar Conde a ‘El Mueble’.

Sus efectos van más allá de hacer que el salón o el dormitorio parezcan más luminosos. (Foto: Ronald Debúnker / Pexels)

Estas personas tienen menor necesidad de aislamiento o refugio

A diferencia de quienes bajan las persianas o cierran todo por temor, ansiedad o una fuerte necesidad de protegerse del exterior, quienes mantienen las cortinas abiertas no perciben el entorno como una amenaza, sino como un espacio integrado a su día a día

Y es que algunas personas pueden valorar especialmente la intimidad o la sensación de seguridad que consiguen al bajar las cortinas o persianas y buscan recogimiento, mientras que otros necesitan mirar hacia fuera y sentir una mayor apertura.

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