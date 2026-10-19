Ante una larga semana laboral, lo ideal sería mantenerse en casa para descansar y así recuperar energía; además, qué mejor con la compañía de los familiares. Sin embargo, existen personas que aprovechan estos tiempos libres para salir a distintos lugares. Se puede deducir que sienten aburrimiento quedarse en su espacio personal, pero los expertos en psicología tienen una perspectiva interesante que te gustará aprender.

Aunque no tiene por qué considerarse negativo quedarse en casa como una forma de descansar, los profesionales en salud mental recomiendan en su totalidad evitar esta práctica de manera continua, pues suele tener resultados favorables a corto plazo.

Los propios psicólogos afirman que este hábito suele ser beneficioso para la salud mental. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que prefieren salir a quedarse en casa

Los psicólogos apuntan que esta conducta se relaciona a varias causas emocionales y, especialmente, a lo que ocurre en su entorno. Como primer punto, preferir estar al aire libre se trataría de un mecanismo de defensa ante los constantes problemas que se registran en ese espacio.

Hay personas que no toleran una ambiente hostil y, para evitar que esa mala energía cambie su estado de ánimo, salen de sus hogares por un tiempo determinado para olvidarse de los momentos tensos.

También puede entenderse como un método de evitar la soledad en casa. Hay hombres y mujeres que, si permanecen dentro de su hogar, se activa la rumiación, la cual puede desencadenar sensaciones de vacío, ansiedad o depresión, así lo explica el sitio especializado Prado Psicólogos.

Otro punto planteado por los profesionales en salud mental respecto a este hábito es que estos seres están acostumbrados a la búsqueda de estímulos. Es importante mencionar que este concepto fue desarrollado por el psicólogo Marvin Zuckerman; sin embargo, el profesional citado lo vínculo al deseo de correr riesgos físicos y sociales.

En este caso, las personas sí necesitan disfrutar de nuevas experiencias fuera de casa, pero rara vez tienen la necesidad de afrontar ciertos peligros para experimentar la adrenalina.

La preferencia de salir a la calle se debe a una respuesta para combatir la soledad que genera quedarse en casa. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Luiz Woellner Fotografia

Cuáles son las consecuencias de tener preferencia mantenerse en casa

Es importante resaltar que la necesidad de quedarse en casa podría revelar una baja autoestima o temor hacia las interacciones sociales. Además, no se puede descartar la presencia de la ansiedad.

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