Hay personas que presentan la noble de costumbre de preguntar “¿cómo estás?" o “¿cómo te encuentras?" cada vez que entablan una conversación. A primera impresión, puede tratarse de una interrogante que abre la posibilidad de mantener un diálogo fluido y profundo, pero los especialistas en psicología tienen una postura interesante al respecto. Para conocer qué dice la ciencia al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

Existen estudios donde revelan que esta simple pregunta tiene efectos positivos en un ser humano, ya que puede experimentar felicidad debido a que percibe que sus sensaciones y sentimientos también son relevantes para los demás.

Pero, ¿qué dice la psicología de las personas que habitualmente preguntan “cómo estás” a los demás? Los resultados son más que interesantes.

Esta pregunta suele ser valorada por los profesionales de psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que preguntan “¿cómo estás?" a los demás

Distintos especialistas en psicología afirman que quien realiza esta pregunta cada vez que interactúa con una persona —sea conocida o desconocida— está expresando su deseo de formar vínculos recíprocos. ¿Qué se entiende por esto?

Para una mejor comprensión, la persona acostumbrada a esta práctica está mostrando interés por lo que está sintiendo la otra parte. Entonces, en su subconsciente considera que, si practica este buen hábito, seguramente recibirá lo mismo.

Posiblemente puedes creer que se trata de un acto de conveniencia, pero estas personas lo realizan de manera sincera y profunda. Pretende que ese interés mutuo surja de manera espontánea.

Otros especialistas aseguran que la escucha activa se hace presente cada vez que se realiza la pregunta. En ciertas ocasiones, la otra parte comienza a expresar lo que siente en su interior, permitiendo que quien consultó empiece a prestar atención lo que está contando.

Los profesionales en salud mental aseguran que esta práctica fomenta la escucha activa y la empatía. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿El “cómo estás” también puede generar daño?

Aunque esta pregunta tiene intenciones favorables, puede tener una repercusión negativa en ciertos casos, así lo explica a Psychology Today la psicóloga Alina Liu. ¿Cómo puede afectar esta simple interrogante?

Según la doctora en psicología, cuando un hombre o mujer se le pregunta “cómo está”, suele responder con el clásico “estoy bien” aunque en su interior esté experimentando la tristeza o preocupación.

Hay personas que les cuesta expresar lo que están afrontando por temor a ser criticadas o escuchar que sus sentimientos no son para tanto. Entonces, reprimen esas emociones, las cuales pueden afectar el estado emocional en cuestión de segundos.

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