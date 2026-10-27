Mientras que algunos solo saben quejarse y enfrentarse, del otro lado están aquellos que aprendieron a adaptarse a prácticamente cualquier circunstancia y saben salir de los problemas más complicados siendo más fuertes y capaces. La psicología analizó qué hay detrás de esta característica tan poderosa de las personas y los expertos coinciden en que no se trata de conformismo ni debilidad, sino que desarrollaron la resiliencia y flexibilidad psicológica. Aquí te explico más detalles para que puedas entender mejor a ese compañero de trabajo o hagas un autoanálisis para conocerte un poco más.

No es pasividad, sino estrategia

Adaptarse no significa aceptar cualquier circunstancia con los brazos cruzados ni renunciar a las metas personales, sino reconocer cuando el entorno cambia y ajustar la manera de responder para seguir avanzando.

“Muchas veces utilizamos la palabra ‘adaptarse’ como si fuera sinónimo de ‘conformarse’, pero psicológicamente son conceptos muy diferentes (…) Que una persona sea capaz de aceptar una situación, cambiar sus planes o acostumbrarse a una nueva realidad no significa que haya dejado de luchar por lo que quiere (…) Adaptarse no es rendirse, es aprender a responder de la mejor manera posible a una realidad que quizá no era la que esperábamos”, explica la psicóloga Leticia Martín Enjuto a ‘Cuerpomente’.

Algunas personas tienen la capacidad de continuar persiguiendo objetivos y valores importantes incluso cuando aparecen pensamientos, emociones o circunstancias desagradables. (Foto: August de Richelieu / Pexels)

Detrás de esa capacidad de adaptación se esconde la resiliencia

Pasar por un momento difícil, reconocer que nos está doliendo y, aun así, encontrar poco a poco la manera de seguir adelante, eso es resiliencia.

“No siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero sí podemos trabajar en cómo queremos afrontarlo (…) Hay cambios que elegimos y otros que llegan sin pedir permiso: una ruptura, una pérdida, un cambio de trabajo, una mudanza, dificultades económicas o simplemente descubrir que aquello que habíamos imaginado para nuestra vida finalmente no sucede así”, agrega la experta.

La experiencia, el aprendizaje, las estrategias para afrontar el estrés y el apoyo social pueden modificar la capacidad de adaptación. (Foto: Beatriz Fernandes / Pexels)

Por eso, quienes pueden adaptarse a todo distinguen con claridad qué aspectos de la realidad se pueden modificar, qué situaciones se deben aceptar temporalmente y qué alternativas se pueden construir a partir de ellas.

Ante esto, los expertos también destacan que la persona que “puede con todo” no siempre nace de una fortaleza innata, sino que puede ser una estrategia de supervivencia o una adaptación temprana para responder a las necesidades de los demás, lo que a veces dificulta pedir ayuda o conectar con las propias vulnerabilidades.

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