Hay quienes disfrutan experimentando las emociones, vínculos y el presente con una pasión y profundidad mayor que el promedio sintiendo gran alegría, empatía, tristeza o amor y conectando con detalles que otros muchas veces pasan por alto; sin embargo, cuando no se puede gestionar la frustración o interpretar las reales amenazas, es importante observar lo que está sucediendo. En esta línea, la psicología analizó por qué algunas personas reaccionan con más intensidad de lo habitual a los diversos estímulos y los expertos destacan que están afrontando una sobrecarga emocional. Aquí te lo explico al detalle.

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Reaccionar con más intensidad esconde estas razones

En la psicología, la tendencia a reaccionar ante estímulos cotidianos con una fuerza, velocidad o duración superior al promedio se estudia bajo el concepto de reactividad emocional elevada e intensidad emocional. Los expertos señalan que este comportamiento no es un defecto de carácter, sino el reflejo de un sistema neurobiológico particular, de rasgos de la personalidad o de vivencias acumuladas.

Aquí aparece la reactividad emocional por sobrecarga, la misma que le está pasando factura a un gran número de personas a quienes situaciones pequeñas que antes manejaban con calma de repente provocan una tormenta. La sobrecarga prolongada activa tu modo de supervivencia y tu cuerpo interpreta los pequeños contratiempos como grandes amenazas.

Los expertos destacan el concepto de Alta Sensibilidad o Sensibilidad del Procesamiento Sensorial (SPS) que es conocidos coloquialmente como alta sensibilidad. Este rasgo de la personalidad y del temperamento se define como una variación biológica en la forma en que el sistema nervioso percibe y procesa la información del entorno.

La alta sensibilidad no es un trastorno ni una enfermedad mental, sino un temperamento innato y hereditario. (Foto: cottonbro studio / Pexels) / Anna Avilova

La Dra. Elaine Aron, psicóloga e investigadora estadounidense, acuñó y desarrolló el concepto de las Personas Altamente Sensibles (PAS) y describe su forma de procesar el mundo bajo cuatro pilares:

Procesamiento profundo: las personas analizan la información de manera intensa, rumian los detalles y buscan conexiones profundas de forma automática.

las personas analizan la información de manera intensa, rumian los detalles y buscan conexiones profundas de forma automática. Sobreestimulación: al absorber muchísima más información sensorial y emocional del entorno, su sistema nervioso se satura con facilidad, provocando fatiga o sobrecarga emocional.

al absorber muchísima más información sensorial y emocional del entorno, su sistema nervioso se satura con facilidad, provocando fatiga o sobrecarga emocional. Fuerte empatía y reactividad: experimentan tanto las emociones positivas como las negativas con una intensidad muy elevada. Sienten un gran impacto ante el dolor ajeno.

experimentan tanto las emociones positivas como las negativas con una intensidad muy elevada. Sienten un gran impacto ante el dolor ajeno. Sensibilidad a las sutilezas: son capaces de percibir pequeños cambios en el entorno, en las expresiones faciales o en el tono de voz de los demás que otros pasan por alto.

Cuando no expresas o procesas lo que te preocupa, el dolor, la frustración o la ansiedad acumulados buscan cualquier vía de escape.

Causas de la sobrecarga emocional

La sobrecarga emocional ocurre cuando el sistema nervioso y la mente procesan más información, estrés o sentimientos de los que pueden manejar de forma cómoda. Cuando una persona reacciona con mucha intensidad, la psicología también evalúa otros factores determinantes:

Saturación del sistema nervioso: su cerebro no filtra los estímulos de la misma manera, lo que activa el mecanismo de “lucha o huida” ante situaciones cotidianas.

su cerebro no filtra los estímulos de la misma manera, lo que activa el mecanismo de “lucha o huida” ante situaciones cotidianas. Heridas emocionales o trauma: en ocasiones, una reactividad extrema es una respuesta defensiva aprendida debido a experiencias pasadas o traumas no resueltos.

en ocasiones, una reactividad extrema es una respuesta defensiva aprendida debido a experiencias pasadas o traumas no resueltos. Falta de regulación emocional: dificultad temporal para gestionar las respuestas ante el estrés debido a la acumulación de exigencias del día a día (burnout).

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