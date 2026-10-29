¿Alguna vez te pusiste a pensar que todas aquellas cosas que le reclamas a tu pareja no siempre son por su culpa o por algún defecto en él/ella? Teniendo en cuenta que cada vez más personas piden más atención, cariño, que se les escuche o un compromiso real, la psicología analizó qué hay detrás de esto y los expertos coinciden en que muchas veces tiene que ver con las carencias afectivas de la infancia y que muchos están buscando la seguridad emocional que un día les faltó. En esta nota te brindo más detalles para que puedas entender mejor a tu compañero/a de vida o descubrir por qué siempre estás solicitando más.

Los reclamos responde a una memoria emocional y necesidades ocultas

Los reclamos a tu pareja suelen reflejar necesidades emocionales no satisfechas o heridas del pasado. Una actitud, un silencio o una distancia pueden activar dolores antiguos y hacer que reacciones desde la herida y no desde la situación actual. Detrás de frases como “nunca tienes tiempo” o “tengo que pedirte todo”, suele esconderse un deseo legítimo de sentirse importante, valorado o escuchado.

Los expertos destacan que haber crecido con figuras de apego distantes, críticas o inconsistentes deja una herida en la que la persona no logró internalizar una sensación profunda de seguridad. En la vida adulta, buscan en la pareja ese “soporte psíquico” o validación que sintieron que les faltó de pequeños.

Muchas personas, en la vida adulta, buscan en la pareja ese "soporte psíquico" o validación que sintieron que les faltó de pequeños. (Foto: Alena Darmel / Pexels)

Confusión entre amor, atención y validación

Desde la psicología, quienes reclaman atención lo hacen porque hay una parte en ellos que sigue preguntándose si alguien puede elegirlos sin que tengan que ganarse su amor, mientras que quienes solicitan cariño, a veces no buscan más abrazos o contacto físico, sino la seguridad emocional que un día les faltó.

Y es que muchas veces las personas necesitan visibilidad o validación externa (confirmar que “existen” y que su valor depende de que el otro los mire).

Detrás de frases como "nunca tienes tiempo" o "tengo que pedirte todo",suele esconderse un deseo legítimo de sentirse importante, valorado o escuchado. (Foto: Timur Weber / Pexels)

No todo reclamo viene de una herida del pasado

Eso sí, los expertos afirman que muchas veces es una señal legítima de que la relación se volvió fría, distante o poco recíproca, y el reclamo funciona como un “grito de ayuda” o un último intento de activar el vínculo antes de perder la esperanza. Además, cuando una necesidad se comunica como un ataque o un reproche, la otra persona instintivamente se pone a la defensiva en lugar de conectar.

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