¿Sueles abandonar tus metas tan pronto ni bien aparecen las primeras dificultades? El camino para cumplir un objetivo suele estar lleno de desafíos, pero es necesario afrontarlos. Si bien muchos consideran que se trata de una falta de constancia, los especialistas en psicología tienen una postura diferente que es importante prestar atención. Conoce los detalles completos en este artículo informativo.

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Toda persona desea que sus metas trazadas se hagan realidad. En ciertos casos pueden lograrse, pero en otras situaciones no suelen concretarse debido a distintos factores que escapan de nuestras manos.

No cumplir un objetivo puede afectar anímicamente, pero se debe valorar el proceso de haberlo intentado hasta la última posibilidad. Lo recomendable es “agotar” todas las posibilidades posibles para que ese propósito se materialice y no quede en un simple “qué hubiera pasado si...”.

Lo ideal es no darse por vencido ante las adversidades; siempre se debe intentar. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Dany Kurniawan

Qué dice la psicología de las personas que se renuncian demasiado pronto a sus metas

Los profesionales de Avance Psicólogos han brindado una postura interesante que, a primera vista, puede parecer contradictoria, pero los fundamentos que plantean permiten comprender por qué dicho factor se relaciona con este tipo de personas.

Según este sitio especializado, aquellos(a) que se rinden fácilmente ante una adversidad pueden caracterizarse por ser perfeccionistas. Este rasgo suele definirse como tener todo bajo control y no tolerar alguna falla cometida en el proceso.

Entonces, cuando la persona perfeccionista falla inicialmente en la meta que se trazó, automáticamente considera que no está apta para lograr ese objetivo. Es así que deja de intentarlo y prioriza otras cosas, aunque su autoestima puede deteriorarse.

Rendirse con facilidad puede revelar que la persona es perfeccionista, según los psicólogos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por su parte, el portal The Decision Lab vincula el sesgo de negatividad a este conducta, pues el hombre o la mujer está acostumbrado(a) a darle mayor importancia a las ideas negativas sobre las positivas, lo cual afecta su estado de ánimo para seguir intentándolo.

“(El sesgo de negatividad) puede disuadirnos de utilizar la lógica y el razonamiento, lo que nos lleva a tomar decisiones poco meditadas y, posiblemente, a resultados desfavorables”, se lee.

Con lo señalado, estos individuos al obtener resultados iniciales no deseados en sus metas tienden a imaginar cosas negativas, lo cual influye a que tomen la decisión de desistir en cuestión de minutos.

Otros expertos en la rama complementan que el hábito de rendirse rápidamente en sus propias metas puede revelar una baja tolerancia a la frustración, miedo al juicio o sobrecarga mental.

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