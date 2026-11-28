¿Tienes la costumbre de comprobar varias veces si cerraste bien la puerta o si enviaste un mensaje sin errores? Se trata de una práctica realizada por millones de personas, la cual ha sido normalizada en tiempos recientes. Puedes imaginar que solo intentas sentir seguridad de lo que has hecho, pero los especialistas en psicología tienen respuestas que te interesarán descubrir.

Los psicólogos afirman que esta conducta puede tener distintas causantes, aunque si se realiza de manera continua y repetitiva, ya se trataría de un trastorno que necesita de la intervención de un profesional para llevar un tratamiento.

Estas personas pueden revisar u orden reiteradamente hasta que sientan seguridad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Esto dice la psicología sobre revisar todo una y otra vez

Como primer punto, los profesionales de salud mental afirman que este hábito tiene un vínculo estrecho con la ansiedad. Es decir, la persona no puede sentir tranquilidad si no comprueba varias veces que su quehacer ha sido bien realizado.

Es como un intento de sentir seguridad; caso contrario, estará con las ideas de “¿lo realicé correctamente?" o “¿si sale algo mal?“, las cuales pueden afectar la estabilidad mental en ese preciso momento.

Otros especialistas también añaden que quienes acostumbran a revisar todo una y otra vez pueden caracterizarse por ser intolerantes a la incertidumbre o presentar poca confianza en sus acciones.

Para la psicología, las personas acostumbradas a revisar todo una y otra vez pueden presentar ansiedad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

En situaciones más graves, se trataría de un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), el cual consiste en una afección de salud mental que se caracteriza por pensamientos o miedos no deseados y recurrentes que lleva a realizar conductas o actos repetitivos, así lo explica Mayo Clinic.

Pese a ello, no todo tiene por qué ser crítico. Según los psicólogos, revisar en reiteradas ocasiones si algo se hizo bien solo se trataría de un hábito que se reforzó con frecuencia. Entonces, nuestra mente se adopta ello y lo aplicará cuando sea necesario.

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