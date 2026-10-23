¿Acostumbras a saludar a personas desconocidas, ya sea en la calle, tu trabajo o cualquier espacio público? No se trata de una práctica habitual, pues gran parte de la población suele realizar este gesto de educación con su entorno conocido. En ese sentido, los especialistas en psicología tienen distintas respuestas sobre este hábito. Para conocerlas sigue leyendo este artículo informativo.

Tal como te mencioné anteriormente, es poco frecuente saludar a personas desconocidas, pues no forman parte de nuestra interacción diaria, pero existen casos específicos que lo realizan con total naturalidad.

¿Por qué hay contados individuos que realizan esta práctica sabiendo que puede causar vergüenza? Los especialistas en salud mental han realizado estudios para tener una mejor noción al respecto; es así que han obtenidos resultados más que llamativos.

No todos acostumbran a saludar extraños, pues es una práctica poco común. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que saludan a extraños en lugares públicos

Los psicólogos afirman que estas personas presentan una alta movilidad. No solo destacan por brindar un saludo; también pueden brindar una sonrisa o cooperar cuando alguien se encuentra en apuros. Tienen toda la intención de servir a la comunidad.

Además, la extroversión es un rasgo que caracteriza a estas personas. Esto significa que tienen un agrado por interactuar con los demás y no tienen dificultades para iniciarla. De esa manera, no se amilanan por las barreras del “qué dirán”.

La psicología afirma que las personas extrovertidas realizan frecuentemente este hábito. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Goncalo Costa

Suelen demostrar confianza al momento de iniciar una diálogo. Además, son capaces de transmitir confianza en el saludo que brindan, lo que permite la posibilidad de que la otra parte pueda ser más abierta ante un intercambio de palabras.

Otros especialistas afirman que estos seres humanos se caracterizan por presentar una baja ansiedad social. Tienen la capacidad para manejar el miedo o la incomodidad que genera saludar a alguien extraño. Es más, no tienen la necesidad de recibir aprobación social.

Aunque nadie está obligado(a) a saludar a una persona extraña, realizarlo demuestra un buen nivel de educación y otros rasgos psicológicos positivos. Lo ideal es mantener esta buena costumbre para generar espacios más armoniosos.

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