Hay decisiones que pueden resultar cuestionables para muchos, pero que traen paz y alejan el dolor. De seguro te ha pasado que en plena reunión una tía lanza un comentario poco atinado sobre tu físico o que otra persona de la mesa se pone a criticar a tu pareja o el que no tengan hijos todavía o, peor aún, es tu propia mamá o papá quien habla mal de ti, te invalida constantemente, busca manipularte y no te brinda el apoyo que necesitas en los momentos más complicados. Y es que familiares tóxicos hay por todos lados, pero muy pocas son las personas que deciden poner un freno a esto, alejarse y no volver a visitarlos. Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás y los expertos coinciden en que se trata de un acto de valentía que busca priorizar el autocuidado y frenar el desgaste mental. Aquí te brindo más detalles.

El aislamiento voluntario ocurre cuando los límites personales son ignorados de manera sistemática durante años. (Foto: Nicole Michalou / Pexels)

¿Qué dice la psicología de quienes se alejan de familiares tóxicos?

Alejarse de familiares tóxicos es un acto de supervivencia emocional y autocuidado validado por la psicología para frenar la ansiedad crónica y el desgaste mental.

Y es que, cuando un individuo se da cuenta de que su entorno más cercano le genera ansiedad crónica, el instinto de conservación se activa y se rompen lazos definitivamente para proteger la salud mental debido a que los límites personales fueron ignorados de manera sistemática durante años.

El contacto cero es el resultado doloroso de múltiples intentos fallidos por mejorar la relación. (Foto: Kampus Production / Pexels)

¿Por qué algunas personas deciden alejarse de familiares tóxicos?

Los expertos en psicología destacan algunas motivaciones para este distanciamiento:

Instinto de conservación: la decisión surge cuando el entorno familiar genera estrés constante, manipulación o abusos verbales que superan los recursos de afrontamiento de la persona.

la decisión surge cuando el entorno familiar genera estrés constante, manipulación o abusos verbales que superan los recursos de afrontamiento de la persona. No es egoísmo, es salud: los especialistas señalan que compartir lazos sanguíneos no obliga a tolerar faltas de respeto, humillaciones o invalidación constante.

los especialistas señalan que compartir lazos sanguíneos no obliga a tolerar faltas de respeto, humillaciones o invalidación constante. Proceso de duelo complejo: apartarse de alguien que sigue vivo se parece a un duelo por fallecimiento. Sin embargo, carece del reconocimiento social tradicional y suele generar esperanza e incertidumbre sobre un posible cambio.

apartarse de alguien que sigue vivo se parece a un duelo por fallecimiento. Sin embargo, carece del reconocimiento social tradicional y suele generar esperanza e incertidumbre sobre un posible cambio. La culpa como síntoma cultural: el peso de la culpa tras poner límites refleja la presión social de priorizar la familia por encima del bienestar individual, a pesar del daño recibido.

el peso de la culpa tras poner límites refleja la presión social de priorizar la familia por encima del bienestar individual, a pesar del daño recibido. Imposibilidad de sanar en el origen: la psicología coincide en que la sanación real no puede ocurrir en el mismo espacio físico o emocional donde se generó el trauma.

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