Esta decisión busca preservar el bienestar emocional frente a vínculos dañinos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Esta decisión busca preservar el bienestar emocional frente a vínculos dañinos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales

Hay decisiones que pueden resultar cuestionables para muchos, pero que traen paz y alejan el dolor. De seguro te ha pasado que en plena reunión una tía lanza un comentario poco atinado sobre tu físico o que otra persona de la mesa se pone a criticar a tu pareja o el que no tengan hijos todavía o, peor aún, es tu propia mamá o papá quien habla mal de ti, te invalida constantemente, busca manipularte y no te brinda el apoyo que necesitas en los momentos más complicados. Y es que familiares tóxicos hay por todos lados, pero muy pocas son las personas que deciden poner un freno a esto, alejarse y no volver a visitarlos. Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás y los expertos coinciden en que se trata de un acto de valentía que busca priorizar el autocuidado y frenar el desgaste mental. Aquí te brindo más detalles.

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El aislamiento voluntario ocurre cuando los límites personales son ignorados de manera sistemática durante años. (Foto: Nicole Michalou / Pexels)
El aislamiento voluntario ocurre cuando los límites personales son ignorados de manera sistemática durante años. (Foto: Nicole Michalou / Pexels)

¿Qué dice la psicología de quienes se alejan de familiares tóxicos?

Alejarse de familiares tóxicos es un acto de supervivencia emocional y autocuidado validado por la psicología para frenar la ansiedad crónica y el desgaste mental.

Y es que, cuando un individuo se da cuenta de que su entorno más cercano le genera ansiedad crónica, el instinto de conservación se activa y se rompen lazos definitivamente para proteger la salud mental debido a que los límites personales fueron ignorados de manera sistemática durante años.

El contacto cero es el resultado doloroso de múltiples intentos fallidos por mejorar la relación. (Foto: Kampus Production / Pexels)
El contacto cero es el resultado doloroso de múltiples intentos fallidos por mejorar la relación. (Foto: Kampus Production / Pexels)

¿Por qué algunas personas deciden alejarse de familiares tóxicos?

Los expertos en psicología destacan algunas motivaciones para este distanciamiento:

  • Instinto de conservación: la decisión surge cuando el entorno familiar genera estrés constante, manipulación o abusos verbales que superan los recursos de afrontamiento de la persona.
  • No es egoísmo, es salud: los especialistas señalan que compartir lazos sanguíneos no obliga a tolerar faltas de respeto, humillaciones o invalidación constante.
  • Proceso de duelo complejo: apartarse de alguien que sigue vivo se parece a un duelo por fallecimiento. Sin embargo, carece del reconocimiento social tradicional y suele generar esperanza e incertidumbre sobre un posible cambio.
  • La culpa como síntoma cultural: el peso de la culpa tras poner límites refleja la presión social de priorizar la familia por encima del bienestar individual, a pesar del daño recibido.
  • Imposibilidad de sanar en el origen: la psicología coincide en que la sanación real no puede ocurrir en el mismo espacio físico o emocional donde se generó el trauma.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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