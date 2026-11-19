Hay ocasiones en las que toca rechazar una invitación a salir o una tarea que se considera no está dentro de las funciones asignadas y eso está muy bien, pero pasarse varios minutos justificando la decisión aunque nadie lo haya preguntado, puede reflejar más de un detalle sobre la personalidad. ¿Alguna vez te tocó lidiar con otra persona que se apresura en dar explicaciones o eres tú quien tiene la necesidad de convencer al resto sobre lo que considera correcto? La psicología analizó qué hay detrás de este hábito de andar justificando constantemente y los expertos coinciden en que se activa un mecanismo de defensa y un intento por reducir la ansiedad.

Refleja una búsqueda de aprobación y validación

Desde la psicología, apresurarse a dar explicaciones suele funcionar como un mecanismo de defensa aprendido para reducir la ansiedad y evitar conflictos o rechazos. Aunque explicar nuestras acciones es natural para coordinarnos y evitar malentendidos, hacerlo de forma impulsiva o excesiva responde a factores emocionales y de aprendizaje. Y es que muchas personas intentan demostrar que se actúa bien para ser aceptadas o evitar críticas y juicios ajenos.

Aquí también entra a tallar el adelantarse a justificar una decisión por temor a molestar, decepcionar o generar tensiones, muchas veces por experiencias previas o entornos exigentes.

Muchos están en una búsqueda de aprobación y validación. (Foto: Yan Krukau / Pexels) / krukphoto.com

Según los expertos, es por culpa, inseguridad o una defensa aprendida por haber interiorizado que solo siendo comprendido o justificado se está a salvo, lo que lleva a sobreexplicar incluso cuando nadie lo pide.

Esto tiene consecuencias en la persona, porque justificar todo para calmar la ansiedad puede reforzar la dependencia de la validación externa y volver más difícil poner límites simples.

Hay quienes buscan adelantarse a justificar una decisión o un límite por temor a molestar, decepcionar o generar tensiones. (Foto: Artem Podrez / Pexels)

“Cuando sentimos que tenemos que justificarnos inmediatamente ante los demás, quizá estamos intentando controlar cómo nos perciben o evitar que nos juzguen. En ese sentido, la “debilidad” a la que se refiere (Agatha) Christie no tiene por qué ser falta de fortaleza, sino dificultad para tolerar que otra persona pueda pensar algo de nosotros que no podemos controlar”, explicó la psicóloga sanitaria Andrea Panadés a la revista ‘Hola!’ haciendo referencia a la frase de la escritora y dramaturga británica quien decía que “apresurarse a dar explicaciones es siempre un signo de debilidad”.

“Expresar cómo nos sentimos, compartir nuestros motivos o aclarar una situación puede ser una forma sana de comunicarnos. Lo interesante es preguntarnos qué hay detrás de esa necesidad de justificarnos constantemente”, agregó la experta.

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