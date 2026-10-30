Nadie está libre de equivocarse; siempre hay situaciones que conllevan al error. Si bien algunos analizan esa equivocación e intentan aprender de ella, gran parte de la humanidad suelen criticarse severamente hasta el punto de afectar su estado de ánimo. En el plano de la psicología, este trato suele tener distintas respuestas que valen la pena prestar atención. Para conocer los detalles, sigue leyendo este artículo informativo.

Objetivamente, el error suele afectar a quien lo comete, pues nadie pretende fallar en una responsabilidad u objetivo que mantiene. Sin embargo, hay factores que impiden tener resultados favorables.

Lo ideal es superar esta equivocación y continuar con lo que depara el futuro; no obstante, hay individuos que les cuesta desprenderse de ese momento y se quedan atrapados mentalmente o se critican. Esta práctica suele ser suficiente para que los profesionales de la salud mental tengan conclusiones interesantes.

Criticarse de manera constante suele afectar el estado emocional y la autoestima. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / MAZKO VADIM

Qué dice la psicología de las personas que se critican por cada error cometido

Para la psicóloga María Jesús Casares Moreira, criticarse por errores cometidos suele originarse desde temprana edad. Seguramente, el hombre o la mujer contó con padres muy exigentes o que no toleraban sus fallas cometidas, pues eso significado un reclamo o castigo.

Entonces, la persona aprende que el error es considerado como algo crítico; es así que intenta ser perfecto en cada acción que realiza y, en caso de fallar, comienza a criticarse hasta el punto de afectar su estado de ánimo.

Desafortunadamente, considerar la falla como un fracaso solo ocasiona inseguridades y que la autoestima se vaya deteriorando con el pasar del tiempo, así lo explica la profesional Casares Moreira.

Otros profesionales en salud mental también vinculan este patrón con la autoexigencia. Consiste en que un ser humano se establece metas sumamente complicadas, sabiendo que existen las posibilidades de fallar, pero no las toleran.

El perfeccionismo es uno de los rasgos que presentan estas personas autocríticas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

Cómo mejorar nuestra forma de tratarnos ante los errores cometidos

Lo ideal es acudir a un profesional de psicología con la finalidad de llevar una terapia. Sin embargo, también existen ciertas prácticas que pueden ayudar —en cierta parte— a cambiar esta percepción de los errores.

Como primer punto, aplicar la compasión ante un error cometido y tratar de entender lo que realmente ocurrió. En caso esto no funcione, puedes indagar los errores que ha cometido el personaje que más admires y te preguntes: “¿qué le diría si estuviera al frente mío?“.

Seguramente, tratarás de consolarlo y decir que dicho error no es para tanto. Entonces, esa es la forma que necesita hablarte cada vez que fallas.

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