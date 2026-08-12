Si tienes una mascota en casa, de seguro te ha pasado que por más que estés apurado, tu movilidad ya llegó a recogerte o el bus ya está por pasar, te tomas un par de segundos para acariciarle la cabeza o darle un beso diciéndole que ya regresas y que se porte bien. Y es que mientras para algunos decirles adiós es totalmente innecesario porque son animales, hay quienes no se perdonan el no hacerlo y, por eso, la psicología analizó qué hay detrás de las personas que se despiden de su perro antes de salir de casa. Los expertos coinciden en que no solo es por un vínculo afectivo y por ser miembros de la familia, sino que se busca regular el estrés. Aquí más detalles.

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¿Qué significa que las personas se despidan de sus mascotas antes de salir de casa?

Despedirse de una mascota revela un profundo vínculo afectivo, alta inteligencia emocional y responsabilidad afectiva. Además, es una clara señal de apego seguro y refleja una conexión emocional muy similar a la de los lazos humanos, donde existe empatía, regulación del estrés mutuo y una necesidad compartida de seguridad.

Ahí no queda todo, pues los humanos que le dicen adiós a sus perros, gatos u otro animal en casa tienen una mayor capacidad para gestionar emociones propias y ajenas.

Este simple gesto puede influir en la forma en que perros y gatos perciben la ausencia de sus dueños. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

El propósito común que comparten quienes se despiden de su mascota antes de salir de casa

Desde la psicología, este hábito demuestra que el dueño incluye a su mascota como una figura de apoyo social, gestionando la rutina para reducir la incertidumbre y la ansiedad del animal. Y es que se preocupan por su bienestar ya que una despedida breve y tranquila establece una señal clara que ayuda a perros y gatos a entender las ausencias. Esto es vital para evitar la incertidumbre y prevenir la ansiedad por separación.

De esta manera, la despedida funciona como una señal que indica que el dueño saldrá, lo que reduce posibles situaciones de inseguridad y ayuda con la anticipación del cambio que puede disminuir la confusión o el estrés. Y es que los animales perciben rutinas y cambios y decirles adiós genera una señal clara de que te vas y volverás, evitando la angustia.

La despedida funciona como una señal que indica la salida del cuidador. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo despedirte de tu mascota de forma saludable

La efusividad puede jugarte en contra, así que los expertos han marcado algunas pautas para este momento y así asegurar que sea lo mejor para la mascota.

Haz una despedida breve y tranquila.

Evita exagerar el momento para no generar dependencia.

Mantén horarios estables de salida.

Deja juguetes o estímulos para distraerlos.

Refuerza conductas calmadas antes de irte.

Cuando regreses a casa, que el saludo también sea equilibrado para evitar que asocie tu ausencia a una experiencia negativa.

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