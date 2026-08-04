Pedir perdón es importante cuando se comete un error que daña a otros, lastima sus sentimientos, vas en contra de un acuerdo o fallas a un compromiso, pero no es necesario si expresas tus opiniones, pides ayuda o quieres complacer a otros. Y es que reconocer nuestras propias fallas es parte vital del autoconocimiento y autodescubrimiento; sin embargo, hay personas que viven disculpándose por todo, incluso cuando no es su responsabilidad. Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás de quienes lo hacen como una respuesta automática y los expertos coinciden en que demuestran inseguridad, culpa y no es por educación. Aquí te explico más detalles ya que los entendidos en el tema sugieren que el origen está en la infancia por una sobrecarga emocional.

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¿Qué significa disculparse por todo para la psicología?

Una disculpa genuina sana heridas y fortalece los vínculos, además de que valida los sentimientos de la otra persona. Hacerlo en el momento adecuado demuestra que se tiene más empatía y responsabilidad afectiva ya que un pedido de perdón sincero implica arrepentimiento real y viene acompañado de un cambio de conducta tangible para no repetir el error; sin embargo, ¿qué pasa si alguien sigue el patrón de disculparse en exceso?.

La psicología advierte que pedir perdón o disculpas constantemente no siempre es señal de educación y hay mucho más detrás. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Los expertos coinciden que es una señal de inseguridad, culpa o necesidad de aprobación. Cuando alguien se disculpa constantemente por detalles sin importancia, irrelevantes o cosas que escapan de su control, la psicología identifica mecanismos de defensa invisibles.

La psicóloga Stephanie Banda detalló en su cuenta de TikTok que “las personas que constantemente piden perdón, tienen algo pendiente por sanar”, ya que “recuerdan haber crecido en ambientes u hogares en donde los castigos eran habituales, donde siempre se les señalaba que habían hecho algo mal o se les culpaba por aparentes cosas que sucedían. Sienten que siempre eran los que salían regañados independientemente de la situación”.

Por qué las personas se disculpan por todo

Los expertos coinciden que esta conducta se afianza en la infancia cuando se daba recompensas al portarse bien o ser obediente, pero se castigaba el conflicto haciendo que muchos niños sintieran que el “no molestar” o “no dar problemas” era la única vía para ser amado y tratado con cariño. Es por eso que en la adultez estas personas se disculpan en exceso para no ser rechazadas o para no incomodar a los demás.

“El lenguaje es un reflejo de la mente: el que pide perdón continuamente está proyectando una mala imagen de sí mismo, una autoimagen deficiente”, explicó la psicóloga Olga Merino a ‘Vanitatis’. Y es que el ambiente en el que se creció influye y en familias donde todo era control y el cariño estaba condicionado al buen comportamiento, al crecer se proyecta en supervivencia emocional mediante el perdón. Por eso las disculpas constantes son una manera de control o de adelantarse a la crítica.

Estas personas crecieron en entornos tensos, con castigos frecuentes o discusiones constantes. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué motiva el que una persona siempre pida disculpas

La psicología reconoce dos grandes motivadores de este hábito: la culpa y la necesidad de aprobación. Por un lado, algunas personas generan sentimientos de culpa excesivos, creyendo que todo lo que hacen o dicen puede perjudicar a los demás, aunque no sea cierto. Por el otro, aparece la búsqueda constante de aceptación externa: el deseo de complacer, de sentirse validadas, incluso a costa de sí mismas.

Al pedir perdón, la persona busca reducir su ansiedad y restablecer la armonía, sin embargo, lo que refuerza es la inferioridad y perpetúa la inseguridad.

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