Nadie está libre de cometer un error; siempre hay una situación en la cual podemos tomar una mala decisión, pero lo importante es saber reconocerla, pedir disculpas y, sobre todo, a tomar el lado positivo de la situación. En ese contexto, los expertos en psicología han brindado una perspectiva interesante sobre aquellas personas que se hablan con respeto al equivocarse. ¿Qué dice exactamente esta ciencia?

Un error suele despertar emociones negativas de manera rápida; sin embargo, existen hombres o mujeres que pueden regularlas con facilidad y presentan una mejor visión al respecto, demostrando tener un estado mental saludable.

¿Por qué ocurre ello si realmente un error suele generar pensamientos negativos? Los investigadores especializados en psicología han realizado estudios para entender un poco más sobre este comportamiento; los resultados te sorprenderán.

Son pocas personas que suelen hablarse positivamente ante una falla cometida. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que se hablan con respeto cuando cometen errores

Para empezar, los especialistas en psicología enfatizan que hablarse de manera negativa afecta la autoestima y la motivación; además, genera que la persona tome malas decisiones ante una situación en particular. Ahora, si se realiza de manera frecuente, los resultados pueden ser más críticos.

Por esa razón, cuando alguien se habla con respeto está demostrando rasgos favorables, tales como una buena autopercepción, el buen manejo de la ansiedad y una gran capacidad para afrontar cualquier tipo de problema, así lo explican los profesionales de Ícaro Psicología .

También se puede añadir que estos seres humanos cambian el sentido de la falla. Cuando se equivocan, lo relacionan con todo lo negativo, pero si lo toman por el lado positivo de dicha situación, demuestran ser resilientes y que presentan autorreflexión constructiva.

Para una mejor comprensión, intentan buscar soluciones u otros métodos para no cometer esos mismos errores en una situación similar que ocurra en el futuro.

Una persona que se habla con respeto ante una falla está creando una mentalidad resiliente. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

De dónde proviene un diálogo interno duro

Los profesionales de Ícaro Psicología afirman que este hábito se aprende de manera indirecta. Entonces, esto se origina cuando la familia exige dureza ante situaciones difíciles, recibiste muchas críticas, viviste experiencias de burlas en tu infancia o adolescencia, o creciste en entornos exigentes.

Afortunadamente, ser demasiado autocrítico puede mejorarse siguiendo una serie de métodos o, en el mejor de los casos, acudiendo a un profesional especializado para recibir una terapia.

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