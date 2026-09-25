No siempre implica un problema emocional y es más común de lo que imaginas. De seguro lo notaste en alguna reunión de trabajo en tu oficina donde uno de tus compañeros evita a toda costa que se destaque su buen trabajo o que se le ponga como ejemplo de eficacia o alguien en tu familia tiene una reacción extraña cuando se le ofrece un cumplido que debería generar alegría y satisfacción o talvez eres tú quien no sabe qué hacer ante un comentario positivo y experimenta cierta vergüenza o malestar. La psicología analizó qué hay detrás de las personas que se incomodan al recibir halagos y los expertos destacan que no son mal educadas, sino que afrontan una tensión interna y miedo a la vulnerabilidad. Aquí te brindo más detalles.

El elogio puede entrar en contradicción con la imagen negativa que la persona tiene de sí misma. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué dice la psicología de quienes se incomodan al recibir halagos?

Las personas que evitan recibir halagos no lo hacen por mala educación, sino que no desean verse como arrogantes porque consideran que aceptar un cumplido es señal de vanidad. Además, sentirse incómodo ocurre porque el elogio choca con la autoimagen negativa o la baja autoestima de la persona.

Además, muchos desarrollan la autoexigencia y miedo a la vulnerabilidad, así como un historial de invalidación por haber crecido en entornos críticos o con afecto condicionado donde el reconocimiento genuino se percibía de forma inconsciente como una amenaza o una trampa.

Quienes tienden a enfocarse en sus errores pueden restarle importancia a sus cualidades. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué algunas personas se incomodan al recibir halagos?

Los expertos en psicología destacan algunas razones detrás de este rechazo:

Incongruencia con el autoconcepto: el cumplido contradice la narrativa interna de la persona sobre sí misma, generando desconfianza o la sensación de que el otro exagera o se equivoca.

el cumplido contradice la narrativa interna de la persona sobre sí misma, generando desconfianza o la sensación de que el otro exagera o se equivoca. Miedo a la vulnerabilidad: quienes tienen estándares muy elevados sienten que aceptar un elogio los expone a nuevas expectativas y los obliga a mantener siempre ese nivel de rendimiento.

quienes tienen estándares muy elevados sienten que aceptar un elogio los expone a nuevas expectativas y los obliga a mantener siempre ese nivel de rendimiento. Síndrome del impostor: la persona atribuye sus logros a la suerte o al azar en lugar de a sus capacidades, por lo que un halago se siente como un engaño inminente.

la persona atribuye sus logros a la suerte o al azar en lugar de a sus capacidades, por lo que un halago se siente como un engaño inminente. Miedo a la arrogancia: temen que los demás los cataloguen como creídos o soberbios.

temen que los demás los cataloguen como creídos o soberbios. Alta autoexigencia: están acostumbrados a exigirse mucho y sienten que celebrar el presente los desvía de lograr metas mayores.

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