Hay quienes no pueden tolerar que su jefe les diga “hazlo así y entrégalo hoy” o que su pareja les indique “no olvides botar la basura” o “recoge la ropa del piso” y una simple indicación se convierte en el inicio de un momento de tensión. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué algunas personas se muestran intolerantes a que les den instrucciones o les digan cómo hacer las cosas? La psicología analizó qué hay detrás de esta reacción de irritabilidad y los expertos coinciden en que se trata de una reactancia psicológica y el miedo a la pérdida de control. Aquí te brindo más información.

Este comportamiento demuestra que la persona tiene el deseo de demostrar independencia y autonomía ante los demás. (Foto: Polina Zimmerman / Pexels)

Es una reacción al pensar que la libertad está siendo restringida

La psicología explica que molestarse al recibir instrucciones responde principalmente a la reactancia psicológica, un fenómeno en el que la persona percibe una amenaza directa a su libertad y autonomía personal. Este término fue formulado por Jack W. Brehm en 1966 y se trata de la resistencia conductual o emocional que surge cuando alguien siente que le imponen algo, lo que activa un impulso automático de hacer lo contrario para recuperar el control.

De esta manera, el individuo realiza una defensa de la autonomía, sobre todo quienes tienen un deseo fuerte de independencia o un ego sensible porque interpretan las órdenes no como una ayuda, sino como un intento de dominación o una invasión a su espacio personal.

Hay personas que no toleran recibir órdenes de los demás. (Foto: Alex Green / Pexels)

Temor por la pérdida de control

Los expertos en psicología destacan que estar bajo el mando de otros en una estructura jerárquica reduce la capacidad de tomar decisiones propias, lo que eleva los niveles de estrés y genera irritación, más aún cuando la persona siente que le están imponiendo lo que debe hacer.

Es por eso que se activa un circuito emocional (que genera ira u hostilidad) y un circuito cognitivo de autodefensa y surge la irritación porque se asume un tono impositivo o tajante en la orden no solicitada o porque se asume que se cuestiona con superioridad.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.