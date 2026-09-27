¿Conoces a alguien que siempre tiene una excusa preparada, incluso cuando el error que comete es pequeño? Este comportamiento tiene un importante significado en la psicología. Los especialistas afirman que la necesidad de dar explicaciones constantes puede revelar una clara señal de búsqueda de aprobación, pero existen más respuestas al respecto. Te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Nadie está libre de cometer un error; lo ideal es aceptarlo y solicitar las disculpas del caso en caso genere un daño hacia una persona. Sin embargo, no todos los seres humanos tienen esta forma de actuar, ya que siempre intentan justificarse.

¿El hábito de justificarse es para preocuparse? Los especialistas en psicología han realizado estudios para comprender cuáles son los rasgos de las personas que lo ponen en práctica; los resultados son más que interesantes.

Hay personas que, por el mínimo error, comienzan a buscar excusas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que se justifican por cada error

Silvia Congost, psicóloga y fundadora de los Centros de Psicología Silvia Congost en Madrid, puntualizó que el hábito de justificarse tiene una estrecha relación con la necesidad de aprobación. En ese caso, la persona comienza a brindar explicaciones de más para demostrar que realmente es “buena”.

Esto suele ocurrir porque considera que la falla cometida puede tener consecuencias negativas, ya sea que la amistad decida distanciarse o comience a recibir burlas. Se trata de un miedo que le cuesta gestionarlo.

El especialista Luis Martínez-Casasola Hernández también comparte esta perspectiva, aunque también añade que este tipo de personas también presentan este hábito porque desean evitar cualquier tipo de conflicto entre las partes presentes.

Las personas que se justifican en exceso pretenden transmitir una buena imagen ante los demás. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

“Esta tendencia podría generar una serie de emociones negativas en el individuo, que viviría constantemente con el miedo a ser el artífice de un incidente con otras personas y no ser capaz de gestionarlo adecuadamente o temer cualquier otra consecuencia”, explica el psicólogo citado.

El miedo de dar una mala imagen también puede ser un rasgo de una persona que se sobrejustifica. Tal como te indiqué anteriormente, pretende transmitir una personalidad correcta ante los demás y, en caso cometa un error, tratará de cubrirlo para que esa perspectiva no cambie.

En conclusión, los profesionales de la psicología señalan que la justificación suele ser válida ante situaciones que se escapan de nuestras manos, pero lo ideal sería aceptar los errores cometidos. De esa manera, permites que los vínculos se fortalezcan.

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