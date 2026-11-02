Bien dicen que no se puede poner las manos al fuego por nadie, pero parte del éxito de un romance es la honestidad, transparencia y confianza; sin embargo, aunque esta última sea la base de la seguridad emocional y se construye con lo que se dice y se hace en el día a día, hay quienes no pueden vivir tranquilos y se la pasan pensando que algo malo pasará en su relación. La psicología analizó qué hay detrás de estas personas que están en estado de incertidumbre y alarma aunque todo marche bien y los expertos coinciden en que no se trata de miedo, sino que activan un mecanismo de defensa. En esta nota te brindo más información para que analices a profundidad lo que te está pasando o a alguien de tu círculo cercano.

Se activa un mecanismo de defensa y control

Desde la psicología, pensar de forma constante que algo malo va a pasar en una relación se explica principalmente como una manifestación de ansiedad anticipatoria y de pensamientos catastróficos. Y es que el cerebro interpreta la incertidumbre de una relación como un peligro y para “protegerse” del dolor, imagina el peor escenario posible (una ruptura, una traición, el abandono) creyendo, de manera inconsciente, que si lo anticipa “dolerá menos” o podrá evitarlo.

Aquí también se presenta lo que se conoce como distorsiones cognitivas, es decir, que la persona interpreta de manera negativa un mensaje que su novio tardó en responder o si su enamorada está más callada durante una cita.

La incertidumbre puede convertir el día a día en una búsqueda constante de señales que confirmen que todo sigue bien. (Foto: Ketut Subiyanto / Pexels)

“En consulta veo con frecuencia a personas que viven la relación de pareja en un estado de alerta constante, esperando el momento en que todo se rompa (…) Algunas están en relaciones estables, en las que no hay señales claras de peligro; otras, en cambio, conviven con vínculos que realmente les hacen daño”, explicó Teresa Ouro, psicóloga experta en terapia de pareja y sexualidad, a la revista ‘Hola!’ quien agregó que “cuando una persona teme el rechazo o el abandono, la ambigüedad puede adquirir un significado especial. No necesita que ocurra algo claramente negativo para ponerse en alerta, sino que basta con que algo pudiera significar que la relación está cambiando (…) Así, una pareja que está más callada porque tiene un día complicado puede ser interpretada como una pareja que está perdiendo el interés. Una tarde en la que cada uno hace sus propios planes puede convertirse en una prueba de distanciamiento”.

Algunas personas están en relaciones estables, en las que no hay señales claras de peligro; otras, en cambio, conviven con vínculos que realmente les hacen daño. (Foto: Viktoria Slowikowska / Pexels) / Jake Hills jakehills.com

El peso de las experiencias del pasado

Aquí también juega un papel importante el haber vivido traiciones, abandonos, relaciones inestables o heridas de la infancia, ya que enseña al sistema nervioso a mantenerse en “estado de alerta” permanente, asumiendo que la paz actual es solo la antesala de un golpe.

Los expertos también hablan de la aparición de ideas o imágenes mentales muy vívidas sobre dañar la relación o perder a la pareja que generan culpa, pero que no son deseos reales, sino reflejo de un nivel muy alto de apego ansioso y miedo a perder lo que se ama.

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