A todos nos ha pasado en alguna ocasión que llegamos horas antes de la apertura de las puertas de un concierto y esperamos pacientemente o que estamos aguardando que llegue el bus en el paradero y se aparece otra persona que no tiene mejor idea que colarse en la fila ignorando a todos los que están ahí. Si bien para algunos esto no tiene importancia y lo pasan por alto, hay quienes se enfadan y no dudan en manifestarlo. La psicología analizó qué hay detrás de quienes se molestan y los expertos coinciden en que no lo hacen solo por la pérdida de minutos, sino porque poseen un alto sentido de justicia y rechazan las faltas de respeto. En esta nota te cuento más detalles.

Lo que se esconde tras este enfado que se nos hace tan habitual

Desde la psicología, el enfado que produce una situación así no habla solo de impaciencia, sino de factores profundos relacionados con la convivencia y la mente humana ya que nuestro cerebro detecta rápidamente cuando alguien intenta sacar provecho a costa de los demás y reacciona para proteger la equidad.

La psicóloga Olga Albaladejo explicó a ‘Cuerpomente’ que nos incomoda tanto que alguien se cuele “porque muchas veces no nos molesta tanto el tiempo que perdemos como la regla que se ha roto” ya que “una cola es un pequeño contrato social”, ya que en ella todos aceptan esperar bajo la regla implícita de que el orden se respeta: quien llega antes, pasa antes. Cuando alguien se cuela, rompe ese pacto colectivo.

“Una cola no es simplemente un grupo de personas esperando: es un sistema social con normas compartidas que sus integrantes pueden sentirse impulsados a defender”, agregó.

Mientras algunos mantienen la calma y no se enfadan, otros hacen valer sus derechos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

El sentido de la justicia

A los seres humanos no solo les importa el resultado final, sino cómo se decide quién recibe qué. Nos irrita que alguien obtenga una ventaja saltándose los procedimientos justos, incluso si el daño material o de tiempo es mínimo.

“La psicología distingue entre preocuparnos por lo que recibimos y preocuparnos por cómo se decide quién recibe qué. Esto último se conoce como justicia procedimental: nos importa que las reglas sean justas y se apliquen de manera coherente (…) Los investigadores Ernst Fehr y Simon Gächter demostraron, mediante experimentos económicos, que las personas pueden estar dispuestas a asumir un coste personal para sancionar a quienes incumplen las normas de cooperación, incluso sin obtener un beneficio material a cambio”, añadió la especialista.

Una fila funciona como un contrato invisible o una entidad social donde todos aceptan esperar bajo la regla implícita de que el orden se respeta. (Foto: Mateus Ildefonso / Pexels)

Además, para muchos aparece un sentimiento de falta de respeto ya que se ve que alguien se adelanta porque se considera “más vivo” o importante genera una sensación personal de invisibilidad o menosprecio. Es ahí donde se realiza una defensa de límites personales y se expresa la molestia como una forma de validar el propio tiempo y espacio; sin embargo, también están los que prefieren callar no por timidez, sino por miedo a una reacción agresiva o para evitar más conflictos.

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