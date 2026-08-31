Para muchos es un gesto que se repite a diario y no genera mayor preocupación, pero en realidad puede esconder problemas de ansiedad, baja autoestima y otras dificultades. En momentos de estrés es habitual que algunas personas manifiesten ciertas actitudes con las que buscan sentirse mejor durante una reunión de trabajo, entrevista o cita médica y una de ellas es morderse las uñas. Frente a esto, la psicología analizó por qué tantas personas tienen este hábito y en lo que los expertos coinciden es que con esto buscan canalizar la ansiedad y liberar tensión emocional. Aquí te brindo más detalles ya que lo que para muchos es una manía, puede convertirse en un trastorno.

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¿Qué dice la psicología de quienes se muerden las uñas en momentos de estrés?

Morderse las uñas en momentos de tensión, conocido médicamente como onicofagia, es una respuesta automática del cuerpo para canalizar la ansiedad y liberar tensión emocional. Desde la psicología se define como un mecanismo de alivio rápido que funciona como una vía de escape física; al realizar el acto, el cerebro busca reducir el nerviosismo acumulado de forma inmediata.

Aparece también ante el aburrimiento, la fatiga o la inactividad. (Foto: Frederica Black / Pexels)

Este hábito también revela una búsqueda de estimulación ya que aparece también ante el aburrimiento, la fatiga o la inactividad, actuando como una manera de mantener la mente y el cuerpo ocupados. Además, en algunos casos se relaciona con la autoexigencia o la necesidad de control, al intentar “corregir” de forma inconsciente una imperfección en los dedos.

En algunos casos se relaciona con la autoexigencia o la necesidad de control (Foto: terence b / Pexels)

¿Por qué una persona se muerde las uñas en momentos de estrés?

Desde ‘Psychology Today’ explican que “las personas que se muerden las uñas habitualmente suelen decir que lo hacen cuando se sienten nerviosas, aburridas, solas o incluso hambrientas (…) Si bien morderse las uñas puede ocurrir sin síntomas de otra afección psiquiátrica , puede estar asociado con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad ( TDAH ), el trastorno negativista desafiante, la ansiedad por separación, la enuresis, el trastorno de tics y otros problemas de salud mental”.

Los expertos detallan que identificar los propios desencadenantes y establecer comportamientos alternativos suele ser fundamental para un tratamiento eficaz.

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