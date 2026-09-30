Cuando un grupo de amigos o compañeros de trabajo se reúne, cada integrante suele sacar a la luz su personalidad y detalles que lo hacen único. Así como están los que ríen intensamente o cuentan anécdotas sin parar, también aparecen aquellos que manejan un perfil más reservado y calmado y que muchas veces son catalogados como demasiado aburridos o fríos; sin embargo, no siempre es así. La psicología analizó qué hay detrás de las personas que se muestran serias o calladas cuando están rodeadas de otros y los expertos coinciden en que no son distantes, sino que analizan mejor el entorno antes de hablar. Aquí te comparto algunos detalles para que entiendas mejor a quienes están a tu alrededor o hagas un autoanálisis.

¿Qué dice la psicología de quienes se muestran serios o callados en un grupo?

La psicología señala que las personas que se muestran serias o calladas en un grupo no son necesariamente frías, antipáticas o distantes, sino que suelen tener un procesamiento más analítico del entorno.

Y es que de seguro notaste que hay hombres o mujeres que adoptan una actitud más seria o reservada, que hablan menos, observan antes de intervenir y rara vez buscan convertirse en el centro de atención. Esto no es timidez o falta de interés, sino que suelen necesitar más tiempo para intervenir, seleccionar cuidadosamente aquello que quieren decir o sentirse más cómodas manteniendo conversaciones individuales.

Las personas más reservadas no son necesariamente frías, sino que necesitan más tiempo para observar antes de participar. (Foto: Mohammad Sarkheili / Pexels)

Desde la American Psychological Association explican que pertenecer a un grupo puede influir en cómo las personas piensan, sienten y actúan. Una característica frecuente es la tendencia a observar la conversación antes de intervenir. Estas personas pueden prestar atención al tono, los temas y las reacciones de los demás para decidir cuándo resulta apropiado hablar.

Por su parte, la psicóloga Leticia Martín Enjuto indicó en ‘Cuerpomente’ que “hay personas que, antes de hablar, necesitan observar. Escuchan la conversación, analizan el ambiente, prestan atención a cómo se relacionan los demás y solo intervienen cuando sienten que tienen algo que aportar (...) En consulta he visto muchas veces cómo este tipo de personas acaban sintiéndose incomprendidas. Me cuentan que desde pequeñas les han repetido frases como ‘anímate’, ‘sonríe más’ o ‘pareces enfadado’. Y lo curioso es que ellas no se sienten enfadadas en absoluto. Simplemente su forma natural de estar es más tranquila y menos expresiva”.

Hablar poco o sonreír menos no define el carácter de una persona. (Foto: peoplecreations / Magnific)

¿Por qué algunas personas suelen mostrarse serias o calladas en un grupo?

Los expertos en psicología destacan algunas razones principales detrás de esta conducta:

Observación antes de hablar: prefieren escuchar y analizar la dinámica del grupo antes de intervenir, asegurándose de aportar algo significativo en lugar de hablar por impulso.

prefieren escuchar y analizar la dinámica del grupo antes de intervenir, asegurándose de aportar algo significativo en lugar de hablar por impulso. Diferentes tiempos de expresión: tienen un tempo distinto; mientras algunos necesitan hablar para pensar, ellos necesitan pensar bien antes de emitir una opinión.

tienen un tempo distinto; mientras algunos necesitan hablar para pensar, ellos necesitan pensar bien antes de emitir una opinión. Mayor sensibilidad a los detalles: su sistema nervioso capta con facilidad sutilezas del ambiente —como dinámicas ocultas o falta de autenticidad—, lo que hace que la charla superficial les resulte menos atractiva o más agotadora.

su sistema nervioso capta con facilidad sutilezas del ambiente —como dinámicas ocultas o falta de autenticidad—, lo que hace que la charla superficial les resulte menos atractiva o más agotadora. Conservación de energía: prefieren las conversaciones individuales o mantenerse en un segundo plano porque interactuar de forma expansiva en grandes grupos les demanda un mayor desgaste emocional.

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