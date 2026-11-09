Una opinión puede ser la causante de muchas controversias, pues algunos pueden estar de acuerdo, mientras que otros no apoyan ese punto de vista. En ciertas ocasiones, hay valoraciones que se refutan con el propósito de mejoría; sin embargo, existen personas que se niegan a esa corrección y defienden su postura de manera tajante. ¿Por qué ocurre ello? La psicología tiene una perspectiva al respecto.

Cerrase a la posibilidad de apoyar otro punto de vista suele revelar distintos rasgos de la personalidad. En un principio, se puede interpretar que quien lo pone en práctica suele ser arrogante, pero hay significados más profundos al respecto.

Los psicólogos afirman que negarse a cambiar de opinión revela rasgos negativos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de negarse tajantemente a cambiar de opinión

Un portal especializado en temas psicológicos explicó que existen distintas razones por las cuales una persona se niega a modificar su punto de vista a pesar de que esté equivocado.

Como primer punto, considera que su identidad social resultará perjudicada. Cada ser humano suele crecer bajo una creencia o ciertas enseñanzas, entonces, tratará de aplicarlas y defenderlas a como dé lugar. Sin embargo, no todos pueden apoyar esos ideales.

También puede tratarse de un método para proteger el ego o evitar la humillación ante los demás. Cambiar de opinión implica aceptar el error y ser sumiso ante una idea diferente; esto significa una derrota, la cual afecta su orgullo.

Tener este comportamiento es una clara señal de intento para proteger la seguridad personal. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

“La humillación altera el objetivo de la conversación. En lugar de evaluar el argumento, la persona intenta protegerse. Puede atacar al interlocutor, negar puntos evidentes o buscar cualquier inconsistencia que restablezca el equilibrio”, se lee.

En ciertas ocasiones, estas personas pueden presentar una actitud agresiva al momento de defender su postura, lo que revela que tienen dificultades para regular sus propias emociones.

En caso te sientas identificado con ello, no tienes por qué considerar que este patrón no desaparecerá. Puedes mejorarlo, pero será necesario contar con el apoyo de un profesional de salud mental.

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